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RBLU: T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF

3.41 USD 0.15 (4.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RBLU за сегодня изменился на -4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.90.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RBLU сегодня?

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF (RBLU) сегодня оценивается на уровне 3.41. Инструмент торгуется в пределах 3.41 - 3.90, вчерашнее закрытие составило 3.56, а торговый объем достиг 409. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 3.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -78.34% и USD. Отслеживайте движения RBLU на графике в реальном времени.

Как купить акции RBLU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF (RBLU) по текущей цене 3.41. Ордера обычно размещаются около 3.41 или 3.71, тогда как 409 и -5.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RBLU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 2.71 - 19.64 и текущей цены 3.41. Многие сравнивают 8.95% и -80.19% перед размещением ордеров на 3.41 или 3.71. Изучайте ежедневные изменения цены RBLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF (RBLU) за последний год составила 19.64. Акции заметно колебались в пределах 2.71 - 19.64, сравнение с 3.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF (RBLU) за год составила 2.71. Сравнение с текущими 3.41 и 2.71 - 19.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RBLU?

В прошлом T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.56 и -78.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.41 3.90
Годовой диапазон
2.71 19.64
Предыдущее закрытие
3.56
Open
3.60
Bid
3.41
Ask
3.71
Low
3.41
High
3.90
Объем
409
Дневное изменение
-4.21%
Месячное изменение
8.95%
6-месячное изменение
-80.19%
Годовое изменение
-78.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%