报价部分
货币 / RBLU
回到股票

RBLU: T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF

3.27 USD 0.14 (4.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RBLU汇率已更改-4.11%。当日，交易品种以低点3.26和高点3.48进行交易。

关注T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RBLU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF股票今天的定价为3.27。它在3.26 - 3.48范围内交易，昨天的收盘价为3.41，交易量达到213。RBLU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF目前的价值为3.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-79.23%和USD。实时查看图表以跟踪RBLU走势。

如何购买RBLU股票？

您可以以3.27的当前价格购买T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在3.27或3.57附近，而213和-2.10%显示市场活动。立即关注RBLU的实时图表更新。

如何投资RBLU股票？

投资T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围2.71 - 19.64和当前价格3.27。许多人在以3.27或3.57下订单之前，会比较4.47%和。实时查看RBLU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF的最高价格是19.64。在2.71 - 19.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF（RBLU）的最低价格为2.71。将其与当前的3.27和2.71 - 19.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RBLU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.41和-79.23%中可见。

日范围
3.26 3.48
年范围
2.71 19.64
前一天收盘价
3.41
开盘价
3.34
卖价
3.27
买价
3.57
最低价
3.26
最高价
3.48
交易量
213
日变化
-4.11%
月变化
4.47%
6个月变化
-81.00%
年变化
-79.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%