КотировкиРазделы
Валюты / RBIL
Назад в Рынок акций США

RBIL: F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

50.00 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RBIL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.99, а максимальная — 50.00.

Следите за динамикой F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RBIL сегодня?

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) сегодня оценивается на уровне 50.00. Инструмент торгуется в пределах 49.99 - 50.00, вчерашнее закрытие составило 49.95, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF?

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF в настоящее время оценивается в 50.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.73% и USD. Отслеживайте движения RBIL на графике в реальном времени.

Как купить акции RBIL?

Вы можете купить акции F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) по текущей цене 50.00. Ордера обычно размещаются около 50.00 или 50.30, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RBIL?

Инвестирование в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF предполагает учет годового диапазона 49.62 - 50.35 и текущей цены 50.00. Многие сравнивают 0.18% и 0.42% перед размещением ордеров на 50.00 или 50.30. Изучайте ежедневные изменения цены RBIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF?

Самая высокая цена F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) за последний год составила 50.35. Акции заметно колебались в пределах 49.62 - 50.35, сравнение с 49.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF?

Самая низкая цена F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) за год составила 49.62. Сравнение с текущими 50.00 и 49.62 - 50.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RBIL?

В прошлом F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.95 и 0.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.99 50.00
Годовой диапазон
49.62 50.35
Предыдущее закрытие
49.95
Open
50.00
Bid
50.00
Ask
50.30
Low
49.99
High
50.00
Объем
21
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
0.42%
Годовое изменение
0.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%