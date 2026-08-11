- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RBIL: F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
Курс RBIL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.99, а максимальная — 50.00.
Следите за динамикой F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RBIL сегодня?
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) сегодня оценивается на уровне 50.00. Инструмент торгуется в пределах 49.99 - 50.00, вчерашнее закрытие составило 49.95, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF?
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF в настоящее время оценивается в 50.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.73% и USD. Отслеживайте движения RBIL на графике в реальном времени.
Как купить акции RBIL?
Вы можете купить акции F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) по текущей цене 50.00. Ордера обычно размещаются около 50.00 или 50.30, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RBIL?
Инвестирование в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF предполагает учет годового диапазона 49.62 - 50.35 и текущей цены 50.00. Многие сравнивают 0.18% и 0.42% перед размещением ордеров на 50.00 или 50.30. Изучайте ежедневные изменения цены RBIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF?
Самая высокая цена F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) за последний год составила 50.35. Акции заметно колебались в пределах 49.62 - 50.35, сравнение с 49.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF?
Самая низкая цена F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) за год составила 49.62. Сравнение с текущими 50.00 и 49.62 - 50.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RBIL?
В прошлом F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.95 и 0.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.95
- Open
- 50.00
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Low
- 49.99
- High
- 50.00
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 0.42%
- Годовое изменение
- 0.73%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%