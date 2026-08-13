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RBIL: F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

49.95 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RBIL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点49.92和高点50.00进行交易。

关注F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RBIL股票今天的价格是多少？

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票今天的定价为49.95。它在49.92 - 50.00范围内交易，昨天的收盘价为50.00，交易量达到41。RBIL的实时价格图表显示了这些更新。

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票是否支付股息？

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF目前的价值为49.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.62%和USD。实时查看图表以跟踪RBIL走势。

如何购买RBIL股票？

您可以以49.95的当前价格购买F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票。订单通常设置在49.95或50.25附近，而41和-0.10%显示市场活动。立即关注RBIL的实时图表更新。

如何投资RBIL股票？

投资F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF需要考虑年度范围49.62 - 50.35和当前价格49.95。许多人在以49.95或50.25下订单之前，会比较0.08%和。实时查看RBIL价格图表，了解每日变化。

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF的最高价格是50.35。在49.62 - 50.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF的绩效。

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票的最低价格是多少？

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF（RBIL）的最低价格为49.62。将其与当前的49.95和49.62 - 50.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RBIL股票是什么时候拆分的？

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.00和0.62%中可见。

日范围
49.92 50.00
年范围
49.62 50.35
前一天收盘价
50.00
开盘价
50.00
卖价
49.95
买价
50.25
最低价
49.92
最高价
50.00
交易量
41
日变化
-0.10%
月变化
0.08%
6个月变化
0.32%
年变化
0.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%