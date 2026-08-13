RBIL: F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
今日RBIL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点49.92和高点50.00进行交易。
关注F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RBIL股票今天的价格是多少？
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票今天的定价为49.95。它在49.92 - 50.00范围内交易，昨天的收盘价为50.00，交易量达到41。RBIL的实时价格图表显示了这些更新。
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票是否支付股息？
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF目前的价值为49.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.62%和USD。实时查看图表以跟踪RBIL走势。
如何购买RBIL股票？
您可以以49.95的当前价格购买F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票。订单通常设置在49.95或50.25附近，而41和-0.10%显示市场活动。立即关注RBIL的实时图表更新。
如何投资RBIL股票？
投资F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF需要考虑年度范围49.62 - 50.35和当前价格49.95。许多人在以49.95或50.25下订单之前，会比较0.08%和。实时查看RBIL价格图表，了解每日变化。
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF的最高价格是50.35。在49.62 - 50.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF的绩效。
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF股票的最低价格是多少？
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF（RBIL）的最低价格为49.62。将其与当前的49.95和49.62 - 50.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RBIL股票是什么时候拆分的？
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.00和0.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.00
- 开盘价
- 50.00
- 卖价
- 49.95
- 买价
- 50.25
- 最低价
- 49.92
- 最高价
- 50.00
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 0.32%
- 年变化
- 0.62%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%