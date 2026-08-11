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RB: ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Курс RB за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.65, а максимальная — 46.65.
Следите за динамикой ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RB сегодня?
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB) сегодня оценивается на уровне 46.65. Инструмент торгуется в пределах 46.65 - 46.65, вчерашнее закрытие составило 46.98, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF?
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF в настоящее время оценивается в 46.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.16% и USD. Отслеживайте движения RB на графике в реальном времени.
Как купить акции RB?
Вы можете купить акции ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB) по текущей цене 46.65. Ордера обычно размещаются около 46.65 или 46.95, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RB?
Инвестирование в ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 40.51 - 47.00 и текущей цены 46.65. Многие сравнивают -0.15% и 3.85% перед размещением ордеров на 46.65 или 46.95. Изучайте ежедневные изменения цены RB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF?
Самая высокая цена ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB) за последний год составила 47.00. Акции заметно колебались в пределах 40.51 - 47.00, сравнение с 46.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF?
Самая низкая цена ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB) за год составила 40.51. Сравнение с текущими 46.65 и 40.51 - 47.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RB?
В прошлом ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.98 и 15.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.98
- Open
- 46.65
- Bid
- 46.65
- Ask
- 46.95
- Low
- 46.65
- High
- 46.65
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- 3.85%
- Годовое изменение
- 15.16%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%