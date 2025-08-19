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RAVI: FlexShares Ultra-Short Income Fund

75.17 USD 0.04 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAVI за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.14, а максимальная — 75.26.

Следите за динамикой FlexShares Ultra-Short Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAVI сегодня?

FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) сегодня оценивается на уровне 75.17. Инструмент торгуется в пределах 75.14 - 75.26, вчерашнее закрытие составило 75.21, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAVI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Ultra-Short Income Fund?

FlexShares Ultra-Short Income Fund в настоящее время оценивается в 75.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.24% и USD. Отслеживайте движения RAVI на графике в реальном времени.

Как купить акции RAVI?

Вы можете купить акции FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) по текущей цене 75.17. Ордера обычно размещаются около 75.17 или 75.47, тогда как 109 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAVI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAVI?

Инвестирование в FlexShares Ultra-Short Income Fund предполагает учет годового диапазона 75.13 - 75.97 и текущей цены 75.17. Многие сравнивают 0.01% и -0.27% перед размещением ордеров на 75.17 или 75.47. Изучайте ежедневные изменения цены RAVI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Ultra-Short Income Fund?

Самая высокая цена FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) за последний год составила 75.97. Акции заметно колебались в пределах 75.13 - 75.97, сравнение с 75.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Ultra-Short Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Ultra-Short Income Fund?

Самая низкая цена FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) за год составила 75.13. Сравнение с текущими 75.17 и 75.13 - 75.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAVI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAVI?

В прошлом FlexShares Ultra-Short Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.21 и -0.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.14 75.26
Годовой диапазон
75.13 75.97
Предыдущее закрытие
75.21
Open
75.22
Bid
75.17
Ask
75.47
Low
75.14
High
75.26
Объем
109
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.01%
6-месячное изменение
-0.27%
Годовое изменение
-0.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%