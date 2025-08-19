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RAVI: FlexShares Ultra-Short Income Fund
Курс RAVI за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.14, а максимальная — 75.26.
Следите за динамикой FlexShares Ultra-Short Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAVI сегодня?
FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) сегодня оценивается на уровне 75.17. Инструмент торгуется в пределах 75.14 - 75.26, вчерашнее закрытие составило 75.21, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAVI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Ultra-Short Income Fund?
FlexShares Ultra-Short Income Fund в настоящее время оценивается в 75.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.24% и USD. Отслеживайте движения RAVI на графике в реальном времени.
Как купить акции RAVI?
Вы можете купить акции FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) по текущей цене 75.17. Ордера обычно размещаются около 75.17 или 75.47, тогда как 109 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAVI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAVI?
Инвестирование в FlexShares Ultra-Short Income Fund предполагает учет годового диапазона 75.13 - 75.97 и текущей цены 75.17. Многие сравнивают 0.01% и -0.27% перед размещением ордеров на 75.17 или 75.47. Изучайте ежедневные изменения цены RAVI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Ultra-Short Income Fund?
Самая высокая цена FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) за последний год составила 75.97. Акции заметно колебались в пределах 75.13 - 75.97, сравнение с 75.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Ultra-Short Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Ultra-Short Income Fund?
Самая низкая цена FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) за год составила 75.13. Сравнение с текущими 75.17 и 75.13 - 75.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAVI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAVI?
В прошлом FlexShares Ultra-Short Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.21 и -0.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.21
- Open
- 75.22
- Bid
- 75.17
- Ask
- 75.47
- Low
- 75.14
- High
- 75.26
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.01%
- 6-месячное изменение
- -0.27%
- Годовое изменение
- -0.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%