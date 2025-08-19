RAVI: FlexShares Ultra-Short Income Fund
今日RAVI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点75.19和高点75.27进行交易。
关注FlexShares Ultra-Short Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RAVI股票今天的价格是多少？
FlexShares Ultra-Short Income Fund股票今天的定价为75.20。它在75.19 - 75.27范围内交易，昨天的收盘价为75.17，交易量达到44。RAVI的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Ultra-Short Income Fund股票是否支付股息？
FlexShares Ultra-Short Income Fund目前的价值为75.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.20%和USD。实时查看图表以跟踪RAVI走势。
如何购买RAVI股票？
您可以以75.20的当前价格购买FlexShares Ultra-Short Income Fund股票。订单通常设置在75.20或75.50附近，而44和-0.03%显示市场活动。立即关注RAVI的实时图表更新。
如何投资RAVI股票？
投资FlexShares Ultra-Short Income Fund需要考虑年度范围75.13 - 75.97和当前价格75.20。许多人在以75.20或75.50下订单之前，会比较0.05%和。实时查看RAVI价格图表，了解每日变化。
FlexShares Ultra-Short Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Ultra-Short Income Fund的最高价格是75.97。在75.13 - 75.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Ultra-Short Income Fund的绩效。
FlexShares Ultra-Short Income Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares Ultra-Short Income Fund（RAVI）的最低价格为75.13。将其与当前的75.20和75.13 - 75.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAVI股票是什么时候拆分的？
FlexShares Ultra-Short Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.17和-0.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.17
- 开盘价
- 75.22
- 卖价
- 75.20
- 买价
- 75.50
- 最低价
- 75.19
- 最高价
- 75.27
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- -0.23%
- 年变化
- -0.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%