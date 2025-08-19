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RAVI: FlexShares Ultra-Short Income Fund

75.20 USD 0.03 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RAVI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点75.19和高点75.27进行交易。

关注FlexShares Ultra-Short Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAVI新闻

常见问题解答

RAVI股票今天的价格是多少？

FlexShares Ultra-Short Income Fund股票今天的定价为75.20。它在75.19 - 75.27范围内交易，昨天的收盘价为75.17，交易量达到44。RAVI的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Ultra-Short Income Fund股票是否支付股息？

FlexShares Ultra-Short Income Fund目前的价值为75.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.20%和USD。实时查看图表以跟踪RAVI走势。

如何购买RAVI股票？

您可以以75.20的当前价格购买FlexShares Ultra-Short Income Fund股票。订单通常设置在75.20或75.50附近，而44和-0.03%显示市场活动。立即关注RAVI的实时图表更新。

如何投资RAVI股票？

投资FlexShares Ultra-Short Income Fund需要考虑年度范围75.13 - 75.97和当前价格75.20。许多人在以75.20或75.50下订单之前，会比较0.05%和。实时查看RAVI价格图表，了解每日变化。

FlexShares Ultra-Short Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Ultra-Short Income Fund的最高价格是75.97。在75.13 - 75.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Ultra-Short Income Fund的绩效。

FlexShares Ultra-Short Income Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares Ultra-Short Income Fund（RAVI）的最低价格为75.13。将其与当前的75.20和75.13 - 75.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAVI股票是什么时候拆分的？

FlexShares Ultra-Short Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.17和-0.20%中可见。

日范围
75.19 75.27
年范围
75.13 75.97
前一天收盘价
75.17
开盘价
75.22
卖价
75.20
买价
75.50
最低价
75.19
最高价
75.27
交易量
44
日变化
0.04%
月变化
0.05%
6个月变化
-0.23%
年变化
-0.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%