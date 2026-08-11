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RAAA: Reckoner Leveraged AAA CLO ETF
Курс RAAA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.02, а максимальная — 25.04.
Следите за динамикой Reckoner Leveraged AAA CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAAA сегодня?
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) сегодня оценивается на уровне 25.03. Инструмент торгуется в пределах 25.02 - 25.04, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reckoner Leveraged AAA CLO ETF?
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF в настоящее время оценивается в 25.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения RAAA на графике в реальном времени.
Как купить акции RAAA?
Вы можете купить акции Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) по текущей цене 25.03. Ордера обычно размещаются около 25.03 или 25.33, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAAA?
Инвестирование в Reckoner Leveraged AAA CLO ETF предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.21 и текущей цены 25.03. Многие сравнивают 0.12% и 0.14% перед размещением ордеров на 25.03 или 25.33. Изучайте ежедневные изменения цены RAAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Reckoner Leveraged AAA CLO ETF?
Самая высокая цена Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) за последний год составила 25.21. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.21, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reckoner Leveraged AAA CLO ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Reckoner Leveraged AAA CLO ETF?
Самая низкая цена Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 25.03 и 24.78 - 25.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAAA?
В прошлом Reckoner Leveraged AAA CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и -0.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.01
- Open
- 25.04
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Low
- 25.02
- High
- 25.04
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 0.14%
- Годовое изменение
- -0.28%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%