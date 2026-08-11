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RAAA: Reckoner Leveraged AAA CLO ETF

25.03 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAAA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.02, а максимальная — 25.04.

Следите за динамикой Reckoner Leveraged AAA CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAAA сегодня?

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) сегодня оценивается на уровне 25.03. Инструмент торгуется в пределах 25.02 - 25.04, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reckoner Leveraged AAA CLO ETF?

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF в настоящее время оценивается в 25.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения RAAA на графике в реальном времени.

Как купить акции RAAA?

Вы можете купить акции Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) по текущей цене 25.03. Ордера обычно размещаются около 25.03 или 25.33, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAAA?

Инвестирование в Reckoner Leveraged AAA CLO ETF предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.21 и текущей цены 25.03. Многие сравнивают 0.12% и 0.14% перед размещением ордеров на 25.03 или 25.33. Изучайте ежедневные изменения цены RAAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Reckoner Leveraged AAA CLO ETF?

Самая высокая цена Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) за последний год составила 25.21. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.21, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reckoner Leveraged AAA CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Reckoner Leveraged AAA CLO ETF?

Самая низкая цена Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 25.03 и 24.78 - 25.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAAA?

В прошлом Reckoner Leveraged AAA CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и -0.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.02 25.04
Годовой диапазон
24.78 25.21
Предыдущее закрытие
25.01
Open
25.04
Bid
25.03
Ask
25.33
Low
25.02
High
25.04
Объем
5
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
0.14%
Годовое изменение
-0.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%