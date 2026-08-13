RAAA: Reckoner Leveraged AAA CLO ETF
今日RAAA汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.00和高点25.02进行交易。
关注Reckoner Leveraged AAA CLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RAAA股票今天的价格是多少？
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票今天的定价为25.00。它在25.00 - 25.02范围内交易，昨天的收盘价为25.03，交易量达到12。RAAA的实时价格图表显示了这些更新。
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票是否支付股息？
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪RAAA走势。
如何购买RAAA股票？
您可以以25.00的当前价格购买Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而12和-0.08%显示市场活动。立即关注RAAA的实时图表更新。
如何投资RAAA股票？
投资Reckoner Leveraged AAA CLO ETF需要考虑年度范围24.78 - 25.21和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RAAA价格图表，了解每日变化。
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Reckoner Leveraged AAA CLO ETF的最高价格是25.21。在24.78 - 25.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reckoner Leveraged AAA CLO ETF的绩效。
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票的最低价格是多少？
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF（RAAA）的最低价格为24.78。将其与当前的25.00和24.78 - 25.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAAA股票是什么时候拆分的？
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.03和-0.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.03
- 开盘价
- 25.02
- 卖价
- 25.00
- 买价
- 25.30
- 最低价
- 25.00
- 最高价
- 25.02
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 0.02%
- 年变化
- -0.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%