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RAAA: Reckoner Leveraged AAA CLO ETF

25.00 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RAAA汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.00和高点25.02进行交易。

关注Reckoner Leveraged AAA CLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RAAA股票今天的价格是多少？

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票今天的定价为25.00。它在25.00 - 25.02范围内交易，昨天的收盘价为25.03，交易量达到12。RAAA的实时价格图表显示了这些更新。

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票是否支付股息？

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF目前的价值为25.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪RAAA走势。

如何购买RAAA股票？

您可以以25.00的当前价格购买Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票。订单通常设置在25.00或25.30附近，而12和-0.08%显示市场活动。立即关注RAAA的实时图表更新。

如何投资RAAA股票？

投资Reckoner Leveraged AAA CLO ETF需要考虑年度范围24.78 - 25.21和当前价格25.00。许多人在以25.00或25.30下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RAAA价格图表，了解每日变化。

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Reckoner Leveraged AAA CLO ETF的最高价格是25.21。在24.78 - 25.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Reckoner Leveraged AAA CLO ETF的绩效。

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF股票的最低价格是多少？

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF（RAAA）的最低价格为24.78。将其与当前的25.00和24.78 - 25.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAAA股票是什么时候拆分的？

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.03和-0.40%中可见。

日范围
25.00 25.02
年范围
24.78 25.21
前一天收盘价
25.03
开盘价
25.02
卖价
25.00
买价
25.30
最低价
25.00
最高价
25.02
交易量
12
日变化
-0.12%
月变化
0.00%
6个月变化
0.02%
年变化
-0.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%