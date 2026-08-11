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QVOY: Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation
Курс QVOY за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 29.86.
Следите за динамикой Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QVOY сегодня?
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) сегодня оценивается на уровне 29.81. Инструмент торгуется в пределах 29.79 - 29.86, вчерашнее закрытие составило 29.80, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVOY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation?
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation в настоящее время оценивается в 29.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.65% и USD. Отслеживайте движения QVOY на графике в реальном времени.
Как купить акции QVOY?
Вы можете купить акции Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) по текущей цене 29.81. Ордера обычно размещаются около 29.81 или 30.11, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVOY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QVOY?
Инвестирование в Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation предполагает учет годового диапазона 26.82 - 31.83 и текущей цены 29.81. Многие сравнивают 1.71% и -0.77% перед размещением ордеров на 29.81 или 30.11. Изучайте ежедневные изменения цены QVOY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation?
Самая высокая цена Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) за последний год составила 31.83. Акции заметно колебались в пределах 26.82 - 31.83, сравнение с 29.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation?
Самая низкая цена Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) за год составила 26.82. Сравнение с текущими 29.81 и 26.82 - 31.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVOY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QVOY?
В прошлом Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.80 и 10.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.80
- Open
- 29.81
- Bid
- 29.81
- Ask
- 30.11
- Low
- 29.79
- High
- 29.86
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- -0.77%
- Годовое изменение
- 10.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%