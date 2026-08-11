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QVOY: Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation

29.81 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QVOY за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 29.86.

Следите за динамикой Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QVOY сегодня?

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) сегодня оценивается на уровне 29.81. Инструмент торгуется в пределах 29.79 - 29.86, вчерашнее закрытие составило 29.80, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVOY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation?

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation в настоящее время оценивается в 29.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.65% и USD. Отслеживайте движения QVOY на графике в реальном времени.

Как купить акции QVOY?

Вы можете купить акции Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) по текущей цене 29.81. Ордера обычно размещаются около 29.81 или 30.11, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVOY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QVOY?

Инвестирование в Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation предполагает учет годового диапазона 26.82 - 31.83 и текущей цены 29.81. Многие сравнивают 1.71% и -0.77% перед размещением ордеров на 29.81 или 30.11. Изучайте ежедневные изменения цены QVOY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation?

Самая высокая цена Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) за последний год составила 31.83. Акции заметно колебались в пределах 26.82 - 31.83, сравнение с 29.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation?

Самая низкая цена Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation (QVOY) за год составила 26.82. Сравнение с текущими 29.81 и 26.82 - 31.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVOY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QVOY?

В прошлом Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.80 и 10.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.79 29.86
Годовой диапазон
26.82 31.83
Предыдущее закрытие
29.80
Open
29.81
Bid
29.81
Ask
30.11
Low
29.79
High
29.86
Объем
15
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
1.71%
6-месячное изменение
-0.77%
Годовое изменение
10.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%