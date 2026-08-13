QVOY: Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation
今日QVOY汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.82和高点29.86进行交易。
关注Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QVOY股票今天的价格是多少？
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票今天的定价为29.82。它在29.82 - 29.86范围内交易，昨天的收盘价为29.81，交易量达到7。QVOY的实时价格图表显示了这些更新。
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票是否支付股息？
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation目前的价值为29.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.69%和USD。实时查看图表以跟踪QVOY走势。
如何购买QVOY股票？
您可以以29.82的当前价格购买Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票。订单通常设置在29.82或30.12附近，而7和-0.13%显示市场活动。立即关注QVOY的实时图表更新。
如何投资QVOY股票？
投资Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation需要考虑年度范围26.82 - 31.83和当前价格29.82。许多人在以29.82或30.12下订单之前，会比较1.74%和。实时查看QVOY价格图表，了解每日变化。
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation的最高价格是31.83。在26.82 - 31.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation的绩效。
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票的最低价格是多少？
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation（QVOY）的最低价格为26.82。将其与当前的29.82和26.82 - 31.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QVOY股票是什么时候拆分的？
Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.81和10.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.81
- 开盘价
- 29.86
- 卖价
- 29.82
- 买价
- 30.12
- 最低价
- 29.82
- 最高价
- 29.86
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.74%
- 6个月变化
- -0.73%
- 年变化
- 10.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%