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QVOY: Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation

29.82 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QVOY汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.82和高点29.86进行交易。

关注Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QVOY股票今天的价格是多少？

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票今天的定价为29.82。它在29.82 - 29.86范围内交易，昨天的收盘价为29.81，交易量达到7。QVOY的实时价格图表显示了这些更新。

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票是否支付股息？

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation目前的价值为29.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.69%和USD。实时查看图表以跟踪QVOY走势。

如何购买QVOY股票？

您可以以29.82的当前价格购买Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票。订单通常设置在29.82或30.12附近，而7和-0.13%显示市场活动。立即关注QVOY的实时图表更新。

如何投资QVOY股票？

投资Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation需要考虑年度范围26.82 - 31.83和当前价格29.82。许多人在以29.82或30.12下订单之前，会比较1.74%和。实时查看QVOY价格图表，了解每日变化。

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation的最高价格是31.83。在26.82 - 31.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation的绩效。

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation股票的最低价格是多少？

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation（QVOY）的最低价格为26.82。将其与当前的29.82和26.82 - 31.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QVOY股票是什么时候拆分的？

Q3 All-Season Active Rotation ETF Q3 All-Season Active Rotation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.81和10.69%中可见。

日范围
29.82 29.86
年范围
26.82 31.83
前一天收盘价
29.81
开盘价
29.86
卖价
29.82
买价
30.12
最低价
29.82
最高价
29.86
交易量
7
日变化
0.03%
月变化
1.74%
6个月变化
-0.73%
年变化
10.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%