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QVMS: Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Курс QVMS за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.04, а максимальная — 35.04.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QVMS сегодня?
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) сегодня оценивается на уровне 35.04. Инструмент торгуется в пределах 35.04 - 35.04, вчерашнее закрытие составило 35.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF?
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 35.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.82% и USD. Отслеживайте движения QVMS на графике в реальном времени.
Как купить акции QVMS?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) по текущей цене 35.04. Ордера обычно размещаются около 35.04 или 35.34, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QVMS?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 26.74 - 35.41 и текущей цены 35.04. Многие сравнивают -0.90% и 15.91% перед размещением ордеров на 35.04 или 35.34. Изучайте ежедневные изменения цены QVMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) за последний год составила 35.41. Акции заметно колебались в пределах 26.74 - 35.41, сравнение с 35.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) за год составила 26.74. Сравнение с текущими 35.04 и 26.74 - 35.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QVMS?
В прошлом Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.41 и 23.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.41
- Open
- 35.04
- Bid
- 35.04
- Ask
- 35.34
- Low
- 35.04
- High
- 35.04
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -0.90%
- 6-месячное изменение
- 15.91%
- Годовое изменение
- 23.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%