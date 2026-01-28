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QVMS: Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

35.04 USD 0.37 (1.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QVMS за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.04, а максимальная — 35.04.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QVMS сегодня?

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) сегодня оценивается на уровне 35.04. Инструмент торгуется в пределах 35.04 - 35.04, вчерашнее закрытие составило 35.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF?

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 35.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.82% и USD. Отслеживайте движения QVMS на графике в реальном времени.

Как купить акции QVMS?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) по текущей цене 35.04. Ордера обычно размещаются около 35.04 или 35.34, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QVMS?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 26.74 - 35.41 и текущей цены 35.04. Многие сравнивают -0.90% и 15.91% перед размещением ордеров на 35.04 или 35.34. Изучайте ежедневные изменения цены QVMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) за последний год составила 35.41. Акции заметно колебались в пределах 26.74 - 35.41, сравнение с 35.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) за год составила 26.74. Сравнение с текущими 35.04 и 26.74 - 35.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QVMS?

В прошлом Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.41 и 23.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.04 35.04
Годовой диапазон
26.74 35.41
Предыдущее закрытие
35.41
Open
35.04
Bid
35.04
Ask
35.34
Low
35.04
High
35.04
Объем
3
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
-0.90%
6-месячное изменение
15.91%
Годовое изменение
23.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%