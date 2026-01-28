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QVMS: Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

35.04 USD 0.19 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QVMS汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点35.02和高点35.04进行交易。

关注Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QVMS新闻

常见问题解答

QVMS股票今天的价格是多少？

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票今天的定价为35.04。它在35.02 - 35.04范围内交易，昨天的收盘价为34.85，交易量达到3。QVMS的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF目前的价值为35.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.82%和USD。实时查看图表以跟踪QVMS走势。

如何购买QVMS股票？

您可以以35.04的当前价格购买Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票。订单通常设置在35.04或35.34附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注QVMS的实时图表更新。

如何投资QVMS股票？

投资Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF需要考虑年度范围26.74 - 35.41和当前价格35.04。许多人在以35.04或35.34下订单之前，会比较-0.90%和。实时查看QVMS价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF的最高价格是35.41。在26.74 - 35.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF的绩效。

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF（QVMS）的最低价格为26.74。将其与当前的35.04和26.74 - 35.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QVMS股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.85和23.82%中可见。

日范围
35.02 35.04
年范围
26.74 35.41
前一天收盘价
34.85
开盘价
35.02
卖价
35.04
买价
35.34
最低价
35.02
最高价
35.04
交易量
3
日变化
0.55%
月变化
-0.90%
6个月变化
15.91%
年变化
23.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%