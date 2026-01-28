QVMS: Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
今日QVMS汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点35.02和高点35.04进行交易。
关注Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QVMS股票今天的价格是多少？
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票今天的定价为35.04。它在35.02 - 35.04范围内交易，昨天的收盘价为34.85，交易量达到3。QVMS的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF目前的价值为35.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.82%和USD。实时查看图表以跟踪QVMS走势。
如何购买QVMS股票？
您可以以35.04的当前价格购买Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票。订单通常设置在35.04或35.34附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注QVMS的实时图表更新。
如何投资QVMS股票？
投资Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF需要考虑年度范围26.74 - 35.41和当前价格35.04。许多人在以35.04或35.34下订单之前，会比较-0.90%和。实时查看QVMS价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF的最高价格是35.41。在26.74 - 35.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF的绩效。
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF（QVMS）的最低价格为26.74。将其与当前的35.04和26.74 - 35.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QVMS股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.85和23.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.85
- 开盘价
- 35.02
- 卖价
- 35.04
- 买价
- 35.34
- 最低价
- 35.02
- 最高价
- 35.04
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- -0.90%
- 6个月变化
- 15.91%
- 年变化
- 23.82%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%