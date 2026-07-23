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QVMM: Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Курс QVMM за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.34, а максимальная — 36.34.
Следите за динамикой Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QVMM сегодня?
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) сегодня оценивается на уровне 36.34. Инструмент торгуется в пределах 36.34 - 36.34, вчерашнее закрытие составило 36.41, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF?
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 36.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.38% и USD. Отслеживайте движения QVMM на графике в реальном времени.
Как купить акции QVMM?
Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) по текущей цене 36.34. Ордера обычно размещаются около 36.34 или 36.64, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QVMM?
Инвестирование в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 29.31 - 36.41 и текущей цены 36.34. Многие сравнивают 2.25% и 8.15% перед размещением ордеров на 36.34 или 36.64. Изучайте ежедневные изменения цены QVMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) за последний год составила 36.41. Акции заметно колебались в пределах 29.31 - 36.41, сравнение с 36.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) за год составила 29.31. Сравнение с текущими 36.34 и 29.31 - 36.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QVMM?
В прошлом Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.41 и 21.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.41
- Open
- 36.34
- Bid
- 36.34
- Ask
- 36.64
- Low
- 36.34
- High
- 36.34
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 8.15%
- Годовое изменение
- 21.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%