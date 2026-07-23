КотировкиРазделы
Валюты / QVMM
Назад в Рынок акций США

QVMM: Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

36.34 USD 0.07 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QVMM за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.34, а максимальная — 36.34.

Следите за динамикой Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости QVMM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QVMM сегодня?

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) сегодня оценивается на уровне 36.34. Инструмент торгуется в пределах 36.34 - 36.34, вчерашнее закрытие составило 36.41, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF?

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 36.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.38% и USD. Отслеживайте движения QVMM на графике в реальном времени.

Как купить акции QVMM?

Вы можете купить акции Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) по текущей цене 36.34. Ордера обычно размещаются около 36.34 или 36.64, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QVMM?

Инвестирование в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 29.31 - 36.41 и текущей цены 36.34. Многие сравнивают 2.25% и 8.15% перед размещением ордеров на 36.34 или 36.64. Изучайте ежедневные изменения цены QVMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) за последний год составила 36.41. Акции заметно колебались в пределах 29.31 - 36.41, сравнение с 36.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) за год составила 29.31. Сравнение с текущими 36.34 и 29.31 - 36.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QVMM?

В прошлом Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.41 и 21.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.34 36.34
Годовой диапазон
29.31 36.41
Предыдущее закрытие
36.41
Open
36.34
Bid
36.34
Ask
36.64
Low
36.34
High
36.34
Объем
2
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
8.15%
Годовое изменение
21.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%