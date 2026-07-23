QVMM: Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
今日QVMM汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点36.34和高点36.34进行交易。
关注Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QVMM股票今天的价格是多少？
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票今天的定价为36.34。它在36.34 - 36.34范围内交易，昨天的收盘价为36.41，交易量达到2。QVMM的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF目前的价值为36.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.38%和USD。实时查看图表以跟踪QVMM走势。
如何购买QVMM股票？
您可以以36.34的当前价格购买Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票。订单通常设置在36.34或36.64附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注QVMM的实时图表更新。
如何投资QVMM股票？
投资Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF需要考虑年度范围29.31 - 36.41和当前价格36.34。许多人在以36.34或36.64下订单之前，会比较2.25%和。实时查看QVMM价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF的最高价格是36.41。在29.31 - 36.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF的绩效。
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF（QVMM）的最低价格为29.31。将其与当前的36.34和29.31 - 36.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QVMM股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.41和21.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.41
- 开盘价
- 36.34
- 卖价
- 36.34
- 买价
- 36.64
- 最低价
- 36.34
- 最高价
- 36.34
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 2.25%
- 6个月变化
- 8.15%
- 年变化
- 21.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%