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QVMM: Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

36.34 USD 0.07 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QVMM汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点36.34和高点36.34进行交易。

关注Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QVMM新闻

常见问题解答

QVMM股票今天的价格是多少？

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票今天的定价为36.34。它在36.34 - 36.34范围内交易，昨天的收盘价为36.41，交易量达到2。QVMM的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF目前的价值为36.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.38%和USD。实时查看图表以跟踪QVMM走势。

如何购买QVMM股票？

您可以以36.34的当前价格购买Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票。订单通常设置在36.34或36.64附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注QVMM的实时图表更新。

如何投资QVMM股票？

投资Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF需要考虑年度范围29.31 - 36.41和当前价格36.34。许多人在以36.34或36.64下订单之前，会比较2.25%和。实时查看QVMM价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF的最高价格是36.41。在29.31 - 36.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF的绩效。

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF（QVMM）的最低价格为29.31。将其与当前的36.34和29.31 - 36.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QVMM股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.41和21.38%中可见。

日范围
36.34 36.34
年范围
29.31 36.41
前一天收盘价
36.41
开盘价
36.34
卖价
36.34
买价
36.64
最低价
36.34
最高价
36.34
交易量
2
日变化
-0.19%
月变化
2.25%
6个月变化
8.15%
年变化
21.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%