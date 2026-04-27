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QVML: Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
Курс QVML за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.84, а максимальная — 46.05.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QVML сегодня?
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) сегодня оценивается на уровне 45.91. Инструмент торгуется в пределах 45.84 - 46.05, вчерашнее закрытие составило 45.85, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF?
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 45.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.17% и USD. Отслеживайте движения QVML на графике в реальном времени.
Как купить акции QVML?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) по текущей цене 45.91. Ордера обычно размещаются около 45.91 или 46.21, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QVML?
Инвестирование в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 37.40 - 46.16 и текущей цены 45.91. Многие сравнивают 2.55% и 14.92% перед размещением ордеров на 45.91 или 46.21. Изучайте ежедневные изменения цены QVML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) за последний год составила 46.16. Акции заметно колебались в пределах 37.40 - 46.16, сравнение с 45.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) за год составила 37.40. Сравнение с текущими 45.91 и 37.40 - 46.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QVML?
В прошлом Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.85 и 21.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.85
- Open
- 45.91
- Bid
- 45.91
- Ask
- 46.21
- Low
- 45.84
- High
- 46.05
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 14.92%
- Годовое изменение
- 21.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%