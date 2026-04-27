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QVML: Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

45.91 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QVML за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.84, а максимальная — 46.05.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QVML сегодня?

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) сегодня оценивается на уровне 45.91. Инструмент торгуется в пределах 45.84 - 46.05, вчерашнее закрытие составило 45.85, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVML в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF?

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF в настоящее время оценивается в 45.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.17% и USD. Отслеживайте движения QVML на графике в реальном времени.

Как купить акции QVML?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) по текущей цене 45.91. Ордера обычно размещаются около 45.91 или 46.21, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVML на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QVML?

Инвестирование в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF предполагает учет годового диапазона 37.40 - 46.16 и текущей цены 45.91. Многие сравнивают 2.55% и 14.92% перед размещением ордеров на 45.91 или 46.21. Изучайте ежедневные изменения цены QVML на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) за последний год составила 46.16. Акции заметно колебались в пределах 37.40 - 46.16, сравнение с 45.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) за год составила 37.40. Сравнение с текущими 45.91 и 37.40 - 46.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVML во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QVML?

В прошлом Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.85 и 21.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.84 46.05
Годовой диапазон
37.40 46.16
Предыдущее закрытие
45.85
Open
45.91
Bid
45.91
Ask
46.21
Low
45.84
High
46.05
Объем
33
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
14.92%
Годовое изменение
21.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%