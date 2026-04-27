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QVML: Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

45.69 USD 0.22 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QVML汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点45.67和高点45.91进行交易。

关注Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QVML新闻

常见问题解答

QVML股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票今天的定价为45.69。它在45.67 - 45.91范围内交易，昨天的收盘价为45.91，交易量达到31。QVML的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF目前的价值为45.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.59%和USD。实时查看图表以跟踪QVML走势。

如何购买QVML股票？

您可以以45.69的当前价格购买Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票。订单通常设置在45.69或45.99附近，而31和-0.46%显示市场活动。立即关注QVML的实时图表更新。

如何投资QVML股票？

投资Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF需要考虑年度范围37.40 - 46.16和当前价格45.69。许多人在以45.69或45.99下订单之前，会比较2.05%和。实时查看QVML价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF的最高价格是46.16。在37.40 - 46.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF的绩效。

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF（QVML）的最低价格为37.40。将其与当前的45.69和37.40 - 46.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QVML股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.91和20.59%中可见。

日范围
45.67 45.91
年范围
37.40 46.16
前一天收盘价
45.91
开盘价
45.90
卖价
45.69
买价
45.99
最低价
45.67
最高价
45.91
交易量
31
日变化
-0.48%
月变化
2.05%
6个月变化
14.37%
年变化
20.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%