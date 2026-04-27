QVML: Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
今日QVML汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点45.67和高点45.91进行交易。
关注Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QVML股票今天的价格是多少？
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票今天的定价为45.69。它在45.67 - 45.91范围内交易，昨天的收盘价为45.91，交易量达到31。QVML的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF目前的价值为45.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.59%和USD。实时查看图表以跟踪QVML走势。
如何购买QVML股票？
您可以以45.69的当前价格购买Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票。订单通常设置在45.69或45.99附近，而31和-0.46%显示市场活动。立即关注QVML的实时图表更新。
如何投资QVML股票？
投资Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF需要考虑年度范围37.40 - 46.16和当前价格45.69。许多人在以45.69或45.99下订单之前，会比较2.05%和。实时查看QVML价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF的最高价格是46.16。在37.40 - 46.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF的绩效。
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF（QVML）的最低价格为37.40。将其与当前的45.69和37.40 - 46.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QVML股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.91和20.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.91
- 开盘价
- 45.90
- 卖价
- 45.69
- 买价
- 45.99
- 最低价
- 45.67
- 最高价
- 45.91
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- 14.37%
- 年变化
- 20.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%