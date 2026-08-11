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QUIZ: Zacks Quality International ETF

29.75 USD 0.14 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QUIZ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.75, а максимальная — 32.83.

Следите за динамикой Zacks Quality International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QUIZ сегодня?

Zacks Quality International ETF (QUIZ) сегодня оценивается на уровне 29.75. Инструмент торгуется в пределах 29.75 - 32.83, вчерашнее закрытие составило 29.89, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QUIZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zacks Quality International ETF?

Zacks Quality International ETF в настоящее время оценивается в 29.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.18% и USD. Отслеживайте движения QUIZ на графике в реальном времени.

Как купить акции QUIZ?

Вы можете купить акции Zacks Quality International ETF (QUIZ) по текущей цене 29.75. Ордера обычно размещаются около 29.75 или 30.05, тогда как 38 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QUIZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QUIZ?

Инвестирование в Zacks Quality International ETF предполагает учет годового диапазона 24.55 - 32.83 и текущей цены 29.75. Многие сравнивают 2.16% и 3.37% перед размещением ордеров на 29.75 или 30.05. Изучайте ежедневные изменения цены QUIZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Zacks Quality International ETF?

Самая высокая цена Zacks Quality International ETF (QUIZ) за последний год составила 32.83. Акции заметно колебались в пределах 24.55 - 32.83, сравнение с 29.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zacks Quality International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Zacks Quality International ETF?

Самая низкая цена Zacks Quality International ETF (QUIZ) за год составила 24.55. Сравнение с текущими 29.75 и 24.55 - 32.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QUIZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QUIZ?

В прошлом Zacks Quality International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.89 и 21.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.75 32.83
Годовой диапазон
24.55 32.83
Предыдущее закрытие
29.89
Open
29.81
Bid
29.75
Ask
30.05
Low
29.75
High
32.83
Объем
38
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
3.37%
Годовое изменение
21.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%