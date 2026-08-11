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QUIZ: Zacks Quality International ETF
Курс QUIZ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.75, а максимальная — 32.83.
Следите за динамикой Zacks Quality International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QUIZ сегодня?
Zacks Quality International ETF (QUIZ) сегодня оценивается на уровне 29.75. Инструмент торгуется в пределах 29.75 - 32.83, вчерашнее закрытие составило 29.89, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QUIZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zacks Quality International ETF?
Zacks Quality International ETF в настоящее время оценивается в 29.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.18% и USD. Отслеживайте движения QUIZ на графике в реальном времени.
Как купить акции QUIZ?
Вы можете купить акции Zacks Quality International ETF (QUIZ) по текущей цене 29.75. Ордера обычно размещаются около 29.75 или 30.05, тогда как 38 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QUIZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QUIZ?
Инвестирование в Zacks Quality International ETF предполагает учет годового диапазона 24.55 - 32.83 и текущей цены 29.75. Многие сравнивают 2.16% и 3.37% перед размещением ордеров на 29.75 или 30.05. Изучайте ежедневные изменения цены QUIZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Zacks Quality International ETF?
Самая высокая цена Zacks Quality International ETF (QUIZ) за последний год составила 32.83. Акции заметно колебались в пределах 24.55 - 32.83, сравнение с 29.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zacks Quality International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Zacks Quality International ETF?
Самая низкая цена Zacks Quality International ETF (QUIZ) за год составила 24.55. Сравнение с текущими 29.75 и 24.55 - 32.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QUIZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QUIZ?
В прошлом Zacks Quality International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.89 и 21.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.89
- Open
- 29.81
- Bid
- 29.75
- Ask
- 30.05
- Low
- 29.75
- High
- 32.83
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 3.37%
- Годовое изменение
- 21.18%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%