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QUIZ: Zacks Quality International ETF

29.81 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QUIZ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.75和高点30.03进行交易。

关注Zacks Quality International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QUIZ股票今天的价格是多少？

Zacks Quality International ETF股票今天的定价为29.81。它在29.75 - 30.03范围内交易，昨天的收盘价为29.75，交易量达到53。QUIZ的实时价格图表显示了这些更新。

Zacks Quality International ETF股票是否支付股息？

Zacks Quality International ETF目前的价值为29.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.43%和USD。实时查看图表以跟踪QUIZ走势。

如何购买QUIZ股票？

您可以以29.81的当前价格购买Zacks Quality International ETF股票。订单通常设置在29.81或30.11附近，而53和-0.17%显示市场活动。立即关注QUIZ的实时图表更新。

如何投资QUIZ股票？

投资Zacks Quality International ETF需要考虑年度范围24.55 - 32.83和当前价格29.81。许多人在以29.81或30.11下订单之前，会比较2.37%和。实时查看QUIZ价格图表，了解每日变化。

Zacks Quality International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Zacks Quality International ETF的最高价格是32.83。在24.55 - 32.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zacks Quality International ETF的绩效。

Zacks Quality International ETF股票的最低价格是多少？

Zacks Quality International ETF（QUIZ）的最低价格为24.55。将其与当前的29.81和24.55 - 32.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QUIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QUIZ股票是什么时候拆分的？

Zacks Quality International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.75和21.43%中可见。

日范围
29.75 30.03
年范围
24.55 32.83
前一天收盘价
29.75
开盘价
29.86
卖价
29.81
买价
30.11
最低价
29.75
最高价
30.03
交易量
53
日变化
0.20%
月变化
2.37%
6个月变化
3.58%
年变化
21.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%