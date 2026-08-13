QUIZ: Zacks Quality International ETF
今日QUIZ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.75和高点30.03进行交易。
关注Zacks Quality International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QUIZ股票今天的价格是多少？
Zacks Quality International ETF股票今天的定价为29.81。它在29.75 - 30.03范围内交易，昨天的收盘价为29.75，交易量达到53。QUIZ的实时价格图表显示了这些更新。
Zacks Quality International ETF股票是否支付股息？
Zacks Quality International ETF目前的价值为29.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.43%和USD。实时查看图表以跟踪QUIZ走势。
如何购买QUIZ股票？
您可以以29.81的当前价格购买Zacks Quality International ETF股票。订单通常设置在29.81或30.11附近，而53和-0.17%显示市场活动。立即关注QUIZ的实时图表更新。
如何投资QUIZ股票？
投资Zacks Quality International ETF需要考虑年度范围24.55 - 32.83和当前价格29.81。许多人在以29.81或30.11下订单之前，会比较2.37%和。实时查看QUIZ价格图表，了解每日变化。
Zacks Quality International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Zacks Quality International ETF的最高价格是32.83。在24.55 - 32.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zacks Quality International ETF的绩效。
Zacks Quality International ETF股票的最低价格是多少？
Zacks Quality International ETF（QUIZ）的最低价格为24.55。将其与当前的29.81和24.55 - 32.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QUIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QUIZ股票是什么时候拆分的？
Zacks Quality International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.75和21.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.75
- 开盘价
- 29.86
- 卖价
- 29.81
- 买价
- 30.11
- 最低价
- 29.75
- 最高价
- 30.03
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 2.37%
- 6个月变化
- 3.58%
- 年变化
- 21.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%