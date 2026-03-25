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QTI: QT Imaging Holdings Inc

3.01 USD 0.28 (10.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTI за сегодня изменился на 10.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.77, а максимальная — 3.11.

Следите за динамикой QT Imaging Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTI сегодня?

QT Imaging Holdings Inc (QTI) сегодня оценивается на уровне 3.01. Инструмент торгуется в пределах 2.77 - 3.11, вчерашнее закрытие составило 2.73, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям QT Imaging Holdings Inc?

QT Imaging Holdings Inc в настоящее время оценивается в 3.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.66% и USD. Отслеживайте движения QTI на графике в реальном времени.

Как купить акции QTI?

Вы можете купить акции QT Imaging Holdings Inc (QTI) по текущей цене 3.01. Ордера обычно размещаются около 3.01 или 3.31, тогда как 90 и 8.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTI?

Инвестирование в QT Imaging Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 2.62 - 7.60 и текущей цены 3.01. Многие сравнивают 9.85% и -49.75% перед размещением ордеров на 3.01 или 3.31. Изучайте ежедневные изменения цены QTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции QT Imaging Holdings Inc?

Самая высокая цена QT Imaging Holdings Inc (QTI) за последний год составила 7.60. Акции заметно колебались в пределах 2.62 - 7.60, сравнение с 2.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QT Imaging Holdings Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции QT Imaging Holdings Inc?

Самая низкая цена QT Imaging Holdings Inc (QTI) за год составила 2.62. Сравнение с текущими 3.01 и 2.62 - 7.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTI?

В прошлом QT Imaging Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.73 и -50.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.77 3.11
Годовой диапазон
2.62 7.60
Предыдущее закрытие
2.73
Open
2.77
Bid
3.01
Ask
3.31
Low
2.77
High
3.11
Объем
90
Дневное изменение
10.26%
Месячное изменение
9.85%
6-месячное изменение
-49.75%
Годовое изменение
-50.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%