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QTI: QT Imaging Holdings Inc
Курс QTI за сегодня изменился на 10.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.77, а максимальная — 3.11.
Следите за динамикой QT Imaging Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTI сегодня?
QT Imaging Holdings Inc (QTI) сегодня оценивается на уровне 3.01. Инструмент торгуется в пределах 2.77 - 3.11, вчерашнее закрытие составило 2.73, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям QT Imaging Holdings Inc?
QT Imaging Holdings Inc в настоящее время оценивается в 3.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.66% и USD. Отслеживайте движения QTI на графике в реальном времени.
Как купить акции QTI?
Вы можете купить акции QT Imaging Holdings Inc (QTI) по текущей цене 3.01. Ордера обычно размещаются около 3.01 или 3.31, тогда как 90 и 8.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTI?
Инвестирование в QT Imaging Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 2.62 - 7.60 и текущей цены 3.01. Многие сравнивают 9.85% и -49.75% перед размещением ордеров на 3.01 или 3.31. Изучайте ежедневные изменения цены QTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции QT Imaging Holdings Inc?
Самая высокая цена QT Imaging Holdings Inc (QTI) за последний год составила 7.60. Акции заметно колебались в пределах 2.62 - 7.60, сравнение с 2.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QT Imaging Holdings Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции QT Imaging Holdings Inc?
Самая низкая цена QT Imaging Holdings Inc (QTI) за год составила 2.62. Сравнение с текущими 3.01 и 2.62 - 7.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTI?
В прошлом QT Imaging Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.73 и -50.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.73
- Open
- 2.77
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.77
- High
- 3.11
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- 10.26%
- Месячное изменение
- 9.85%
- 6-месячное изменение
- -49.75%
- Годовое изменение
- -50.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%