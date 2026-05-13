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QTI: QT Imaging Holdings Inc

2.89 USD 0.12 (3.99%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTI汇率已更改-3.99%。当日，交易品种以低点2.88和高点3.11进行交易。

关注QT Imaging Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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QTI新闻

常见问题解答

QTI股票今天的价格是多少？

QT Imaging Holdings Inc股票今天的定价为2.89。它在2.88 - 3.11范围内交易，昨天的收盘价为3.01，交易量达到29。QTI的实时价格图表显示了这些更新。

QT Imaging Holdings Inc股票是否支付股息？

QT Imaging Holdings Inc目前的价值为2.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.62%和USD。实时查看图表以跟踪QTI走势。

如何购买QTI股票？

您可以以2.89的当前价格购买QT Imaging Holdings Inc股票。订单通常设置在2.89或3.19附近，而29和-7.07%显示市场活动。立即关注QTI的实时图表更新。

如何投资QTI股票？

投资QT Imaging Holdings Inc需要考虑年度范围2.62 - 7.60和当前价格2.89。许多人在以2.89或3.19下订单之前，会比较5.47%和。实时查看QTI价格图表，了解每日变化。

QT Imaging Holdings Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，QT Imaging Holdings Inc的最高价格是7.60。在2.62 - 7.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QT Imaging Holdings Inc的绩效。

QT Imaging Holdings Inc股票的最低价格是多少？

QT Imaging Holdings Inc（QTI）的最低价格为2.62。将其与当前的2.89和2.62 - 7.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTI股票是什么时候拆分的？

QT Imaging Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.01和-52.62%中可见。

日范围
2.88 3.11
年范围
2.62 7.60
前一天收盘价
3.01
开盘价
3.11
卖价
2.89
买价
3.19
最低价
2.88
最高价
3.11
交易量
29
日变化
-3.99%
月变化
5.47%
6个月变化
-51.75%
年变化
-52.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%