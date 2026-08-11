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QSPT: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September
Курс QSPT за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.21, а максимальная — 35.32.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QSPT сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) сегодня оценивается на уровне 35.26. Инструмент торгуется в пределах 35.21 - 35.32, вчерашнее закрытие составило 35.27, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QSPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 35.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.48% и USD. Отслеживайте движения QSPT на графике в реальном времени.
Как купить акции QSPT?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) по текущей цене 35.26. Ордера обычно размещаются около 35.26 или 35.56, тогда как 14 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QSPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QSPT?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 29.94 - 35.32 и текущей цены 35.26. Многие сравнивают 2.00% и 11.94% перед размещением ордеров на 35.26 или 35.56. Изучайте ежедневные изменения цены QSPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) за последний год составила 35.32. Акции заметно колебались в пределах 29.94 - 35.32, сравнение с 35.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) за год составила 29.94. Сравнение с текущими 35.26 и 29.94 - 35.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QSPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QSPT?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.27 и 16.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.27
- Open
- 35.21
- Bid
- 35.26
- Ask
- 35.56
- Low
- 35.21
- High
- 35.32
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 11.94%
- Годовое изменение
- 16.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%