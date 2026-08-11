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QSPT: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September

35.26 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QSPT за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.21, а максимальная — 35.32.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QSPT сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) сегодня оценивается на уровне 35.26. Инструмент торгуется в пределах 35.21 - 35.32, вчерашнее закрытие составило 35.27, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QSPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 35.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.48% и USD. Отслеживайте движения QSPT на графике в реальном времени.

Как купить акции QSPT?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) по текущей цене 35.26. Ордера обычно размещаются около 35.26 или 35.56, тогда как 14 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QSPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QSPT?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 29.94 - 35.32 и текущей цены 35.26. Многие сравнивают 2.00% и 11.94% перед размещением ордеров на 35.26 или 35.56. Изучайте ежедневные изменения цены QSPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) за последний год составила 35.32. Акции заметно колебались в пределах 29.94 - 35.32, сравнение с 35.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September (QSPT) за год составила 29.94. Сравнение с текущими 35.26 и 29.94 - 35.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QSPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QSPT?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.27 и 16.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.21 35.32
Годовой диапазон
29.94 35.32
Предыдущее закрытие
35.27
Open
35.21
Bid
35.26
Ask
35.56
Low
35.21
High
35.32
Объем
14
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.00%
6-месячное изменение
11.94%
Годовое изменение
16.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%