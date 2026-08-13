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QSPT: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September

35.30 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QSPT汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点35.27和高点35.30进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QSPT股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September股票今天的定价为35.30。它在35.27 - 35.30范围内交易，昨天的收盘价为35.26，交易量达到18。QSPT的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September目前的价值为35.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.62%和USD。实时查看图表以跟踪QSPT走势。

如何购买QSPT股票？

您可以以35.30的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September股票。订单通常设置在35.30或35.60附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注QSPT的实时图表更新。

如何投资QSPT股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September需要考虑年度范围29.94 - 35.32和当前价格35.30。许多人在以35.30或35.60下订单之前，会比较2.11%和。实时查看QSPT价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September的最高价格是35.32。在29.94 - 35.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September（QSPT）的最低价格为29.94。将其与当前的35.30和29.94 - 35.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QSPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QSPT股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.26和16.62%中可见。

日范围
35.27 35.30
年范围
29.94 35.32
前一天收盘价
35.26
开盘价
35.30
卖价
35.30
买价
35.60
最低价
35.27
最高价
35.30
交易量
18
日变化
0.11%
月变化
2.11%
6个月变化
12.06%
年变化
16.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%