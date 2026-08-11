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QMAG: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
Курс QMAG за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.63, а максимальная — 25.67.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QMAG сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) сегодня оценивается на уровне 25.64. Инструмент торгуется в пределах 25.63 - 25.67, вчерашнее закрытие составило 25.63, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 25.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.69% и USD. Отслеживайте движения QMAG на графике в реальном времени.
Как купить акции QMAG?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) по текущей цене 25.64. Ордера обычно размещаются около 25.64 или 25.94, тогда как 15 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QMAG?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 22.64 - 25.67 и текущей цены 25.64. Многие сравнивают 0.63% и 8.64% перед размещением ордеров на 25.64 или 25.94. Изучайте ежедневные изменения цены QMAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) за последний год составила 25.67. Акции заметно колебались в пределах 22.64 - 25.67, сравнение с 25.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) за год составила 22.64. Сравнение с текущими 25.64 и 22.64 - 25.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QMAG?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.63 и 8.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.63
- Open
- 25.67
- Bid
- 25.64
- Ask
- 25.94
- Low
- 25.63
- High
- 25.67
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- 8.64%
- Годовое изменение
- 8.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%