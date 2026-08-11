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QMAG: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August

25.64 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QMAG за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.63, а максимальная — 25.67.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QMAG сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) сегодня оценивается на уровне 25.64. Инструмент торгуется в пределах 25.63 - 25.67, вчерашнее закрытие составило 25.63, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 25.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.69% и USD. Отслеживайте движения QMAG на графике в реальном времени.

Как купить акции QMAG?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) по текущей цене 25.64. Ордера обычно размещаются около 25.64 или 25.94, тогда как 15 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QMAG?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 22.64 - 25.67 и текущей цены 25.64. Многие сравнивают 0.63% и 8.64% перед размещением ордеров на 25.64 или 25.94. Изучайте ежедневные изменения цены QMAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) за последний год составила 25.67. Акции заметно колебались в пределах 22.64 - 25.67, сравнение с 25.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) за год составила 22.64. Сравнение с текущими 25.64 и 22.64 - 25.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QMAG?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.63 и 8.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.63 25.67
Годовой диапазон
22.64 25.67
Предыдущее закрытие
25.63
Open
25.67
Bid
25.64
Ask
25.94
Low
25.63
High
25.67
Объем
15
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.63%
6-месячное изменение
8.64%
Годовое изменение
8.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%