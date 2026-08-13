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QMAG: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August

25.65 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMAG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.65和高点25.65进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QMAG股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为25.65。它在25.65 - 25.65范围内交易，昨天的收盘价为25.64，交易量达到15。QMAG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August目前的价值为25.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪QMAG走势。

如何购买QMAG股票？

您可以以25.65的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在25.65或25.95附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注QMAG的实时图表更新。

如何投资QMAG股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围22.64 - 25.67和当前价格25.65。许多人在以25.65或25.95下订单之前，会比较0.67%和。实时查看QMAG价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August的最高价格是25.67。在22.64 - 25.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August（QMAG）的最低价格为22.64。将其与当前的25.65和22.64 - 25.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMAG股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.64和8.73%中可见。

日范围
25.65 25.65
年范围
22.64 25.67
前一天收盘价
25.64
开盘价
25.65
卖价
25.65
买价
25.95
最低价
25.65
最高价
25.65
交易量
15
日变化
0.04%
月变化
0.67%
6个月变化
8.69%
年变化
8.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%