QMAG: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
今日QMAG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.65和高点25.65进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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常见问题解答
QMAG股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为25.65。它在25.65 - 25.65范围内交易，昨天的收盘价为25.64，交易量达到15。QMAG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August目前的价值为25.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪QMAG走势。
如何购买QMAG股票？
您可以以25.65的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在25.65或25.95附近，而15和0.00%显示市场活动。立即关注QMAG的实时图表更新。
如何投资QMAG股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围22.64 - 25.67和当前价格25.65。许多人在以25.65或25.95下订单之前，会比较0.67%和。实时查看QMAG价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August的最高价格是25.67。在22.64 - 25.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August（QMAG）的最低价格为22.64。将其与当前的25.65和22.64 - 25.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QMAG股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.64和8.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.64
- 开盘价
- 25.65
- 卖价
- 25.65
- 买价
- 25.95
- 最低价
- 25.65
- 最高价
- 25.65
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- 8.69%
- 年变化
- 8.73%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%