- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QLTY: The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF
Курс QLTY за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.13, а максимальная — 43.29.
Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QLTY
- Tracking Jeremy Grantham’s GMO Capital Portfolio – Q1 2026 Update (MUTF:GBMFX)
- QLTY: High Quality Does Not Guarantee Outperformance, Hold Rating Maintained
- Tracking Jeremy Grantham's GMO Capital Portfolio - Q4 2025 Update (MUTF:GBMFX)
- QLTY ETF: Excellent Factor Mix, Robust Returns, A Few Issues Not To Overlook (QLTY)
- Tracking Jeremy Grantham's GMO Capital Portfolio - Q3 2025 Update (MUTF:GBMFX)
- 3 Best ETFs to Invest In, According to AI Analyst, 11/18/2025 - TipRanks.com
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLTY сегодня?
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) сегодня оценивается на уровне 43.24. Инструмент торгуется в пределах 43.13 - 43.29, вчерашнее закрытие составило 43.12, а торговый объем достиг 389. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF?
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF в настоящее время оценивается в 43.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.55% и USD. Отслеживайте движения QLTY на графике в реальном времени.
Как купить акции QLTY?
Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) по текущей цене 43.24. Ордера обычно размещаются около 43.24 или 43.54, тогда как 389 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLTY?
Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF предполагает учет годового диапазона 35.15 - 43.29 и текущей цены 43.24. Многие сравнивают 2.68% и 12.81% перед размещением ордеров на 43.24 или 43.54. Изучайте ежедневные изменения цены QLTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF?
Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) за последний год составила 43.29. Акции заметно колебались в пределах 35.15 - 43.29, сравнение с 43.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF?
Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) за год составила 35.15. Сравнение с текущими 43.24 и 35.15 - 43.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLTY?
В прошлом The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.12 и 12.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.12
- Open
- 43.16
- Bid
- 43.24
- Ask
- 43.54
- Low
- 43.13
- High
- 43.29
- Объем
- 389
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 12.81%
- Годовое изменение
- 12.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%