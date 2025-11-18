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QLTY: The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF

43.24 USD 0.12 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QLTY за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.13, а максимальная — 43.29.

Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QLTY сегодня?

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) сегодня оценивается на уровне 43.24. Инструмент торгуется в пределах 43.13 - 43.29, вчерашнее закрытие составило 43.12, а торговый объем достиг 389. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF?

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF в настоящее время оценивается в 43.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.55% и USD. Отслеживайте движения QLTY на графике в реальном времени.

Как купить акции QLTY?

Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) по текущей цене 43.24. Ордера обычно размещаются около 43.24 или 43.54, тогда как 389 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QLTY?

Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF предполагает учет годового диапазона 35.15 - 43.29 и текущей цены 43.24. Многие сравнивают 2.68% и 12.81% перед размещением ордеров на 43.24 или 43.54. Изучайте ежедневные изменения цены QLTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF?

Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) за последний год составила 43.29. Акции заметно колебались в пределах 35.15 - 43.29, сравнение с 43.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF?

Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF (QLTY) за год составила 35.15. Сравнение с текущими 43.24 и 35.15 - 43.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QLTY?

В прошлом The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.12 и 12.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.13 43.29
Годовой диапазон
35.15 43.29
Предыдущее закрытие
43.12
Open
43.16
Bid
43.24
Ask
43.54
Low
43.13
High
43.29
Объем
389
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
12.81%
Годовое изменение
12.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%