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QLTY: The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF

43.16 USD 0.08 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLTY汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点43.11和高点43.37进行交易。

关注The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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QLTY新闻

常见问题解答

QLTY股票今天的价格是多少？

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票今天的定价为43.16。它在43.11 - 43.37范围内交易，昨天的收盘价为43.24，交易量达到374。QLTY的实时价格图表显示了这些更新。

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票是否支付股息？

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF目前的价值为43.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.34%和USD。实时查看图表以跟踪QLTY走势。

如何购买QLTY股票？

您可以以43.16的当前价格购买The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票。订单通常设置在43.16或43.46附近，而374和-0.44%显示市场活动。立即关注QLTY的实时图表更新。

如何投资QLTY股票？

投资The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF需要考虑年度范围35.15 - 43.37和当前价格43.16。许多人在以43.16或43.46下订单之前，会比较2.49%和。实时查看QLTY价格图表，了解每日变化。

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF的最高价格是43.37。在35.15 - 43.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF的绩效。

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票的最低价格是多少？

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF（QLTY）的最低价格为35.15。将其与当前的43.16和35.15 - 43.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLTY股票是什么时候拆分的？

The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.24和12.34%中可见。

日范围
43.11 43.37
年范围
35.15 43.37
前一天收盘价
43.24
开盘价
43.35
卖价
43.16
买价
43.46
最低价
43.11
最高价
43.37
交易量
374
日变化
-0.19%
月变化
2.49%
6个月变化
12.60%
年变化
12.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%