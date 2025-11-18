QLTY: The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF
今日QLTY汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点43.11和高点43.37进行交易。
关注The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
QLTY新闻
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常见问题解答
QLTY股票今天的价格是多少？
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票今天的定价为43.16。它在43.11 - 43.37范围内交易，昨天的收盘价为43.24，交易量达到374。QLTY的实时价格图表显示了这些更新。
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票是否支付股息？
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF目前的价值为43.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.34%和USD。实时查看图表以跟踪QLTY走势。
如何购买QLTY股票？
您可以以43.16的当前价格购买The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票。订单通常设置在43.16或43.46附近，而374和-0.44%显示市场活动。立即关注QLTY的实时图表更新。
如何投资QLTY股票？
投资The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF需要考虑年度范围35.15 - 43.37和当前价格43.16。许多人在以43.16或43.46下订单之前，会比较2.49%和。实时查看QLTY价格图表，了解每日变化。
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF的最高价格是43.37。在35.15 - 43.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF的绩效。
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF股票的最低价格是多少？
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF（QLTY）的最低价格为35.15。将其与当前的43.16和35.15 - 43.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLTY股票是什么时候拆分的？
The 2023 ETF Series Trust II GMO U.S. Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.24和12.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.24
- 开盘价
- 43.35
- 卖价
- 43.16
- 买价
- 43.46
- 最低价
- 43.11
- 最高价
- 43.37
- 交易量
- 374
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 12.60%
- 年变化
- 12.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%