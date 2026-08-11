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QLTI: GMO International Quality ETF
Курс QLTI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.03, а максимальная — 28.13.
Следите за динамикой GMO International Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLTI сегодня?
GMO International Quality ETF (QLTI) сегодня оценивается на уровне 28.03. Инструмент торгуется в пределах 28.03 - 28.13, вчерашнее закрытие составило 28.09, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO International Quality ETF?
GMO International Quality ETF в настоящее время оценивается в 28.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.56% и USD. Отслеживайте движения QLTI на графике в реальном времени.
Как купить акции QLTI?
Вы можете купить акции GMO International Quality ETF (QLTI) по текущей цене 28.03. Ордера обычно размещаются около 28.03 или 28.33, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLTI?
Инвестирование в GMO International Quality ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 28.15 и текущей цены 28.03. Многие сравнивают 2.30% и 2.22% перед размещением ордеров на 28.03 или 28.33. Изучайте ежедневные изменения цены QLTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GMO International Quality ETF?
Самая высокая цена GMO International Quality ETF (QLTI) за последний год составила 28.15. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 28.15, сравнение с 28.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO International Quality ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GMO International Quality ETF?
Самая низкая цена GMO International Quality ETF (QLTI) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 28.03 и 24.26 - 28.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLTI?
В прошлом GMO International Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.09 и 1.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.09
- Open
- 28.03
- Bid
- 28.03
- Ask
- 28.33
- Low
- 28.03
- High
- 28.13
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 2.22%
- Годовое изменение
- 1.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%