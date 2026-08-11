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QLTI: GMO International Quality ETF

28.03 USD 0.06 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QLTI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.03, а максимальная — 28.13.

Следите за динамикой GMO International Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QLTI сегодня?

GMO International Quality ETF (QLTI) сегодня оценивается на уровне 28.03. Инструмент торгуется в пределах 28.03 - 28.13, вчерашнее закрытие составило 28.09, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO International Quality ETF?

GMO International Quality ETF в настоящее время оценивается в 28.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.56% и USD. Отслеживайте движения QLTI на графике в реальном времени.

Как купить акции QLTI?

Вы можете купить акции GMO International Quality ETF (QLTI) по текущей цене 28.03. Ордера обычно размещаются около 28.03 или 28.33, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QLTI?

Инвестирование в GMO International Quality ETF предполагает учет годового диапазона 24.26 - 28.15 и текущей цены 28.03. Многие сравнивают 2.30% и 2.22% перед размещением ордеров на 28.03 или 28.33. Изучайте ежедневные изменения цены QLTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GMO International Quality ETF?

Самая высокая цена GMO International Quality ETF (QLTI) за последний год составила 28.15. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 28.15, сравнение с 28.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO International Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GMO International Quality ETF?

Самая низкая цена GMO International Quality ETF (QLTI) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 28.03 и 24.26 - 28.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QLTI?

В прошлом GMO International Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.09 и 1.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.03 28.13
Годовой диапазон
24.26 28.15
Предыдущее закрытие
28.09
Open
28.03
Bid
28.03
Ask
28.33
Low
28.03
High
28.13
Объем
16
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
2.22%
Годовое изменение
1.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%