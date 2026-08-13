QLTI: GMO International Quality ETF
今日QLTI汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点28.05和高点28.20进行交易。
关注GMO International Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QLTI股票今天的价格是多少？
GMO International Quality ETF股票今天的定价为28.08。它在28.05 - 28.20范围内交易，昨天的收盘价为28.03，交易量达到5。QLTI的实时价格图表显示了这些更新。
GMO International Quality ETF股票是否支付股息？
GMO International Quality ETF目前的价值为28.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.74%和USD。实时查看图表以跟踪QLTI走势。
如何购买QLTI股票？
您可以以28.08的当前价格购买GMO International Quality ETF股票。订单通常设置在28.08或28.38附近，而5和-0.43%显示市场活动。立即关注QLTI的实时图表更新。
如何投资QLTI股票？
投资GMO International Quality ETF需要考虑年度范围24.26 - 28.20和当前价格28.08。许多人在以28.08或28.38下订单之前，会比较2.48%和。实时查看QLTI价格图表，了解每日变化。
GMO International Quality ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GMO International Quality ETF的最高价格是28.20。在24.26 - 28.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO International Quality ETF的绩效。
GMO International Quality ETF股票的最低价格是多少？
GMO International Quality ETF（QLTI）的最低价格为24.26。将其与当前的28.08和24.26 - 28.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLTI股票是什么时候拆分的？
GMO International Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.03和1.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.03
- 开盘价
- 28.20
- 卖价
- 28.08
- 买价
- 28.38
- 最低价
- 28.05
- 最高价
- 28.20
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 2.48%
- 6个月变化
- 2.41%
- 年变化
- 1.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%