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QLTI: GMO International Quality ETF

28.08 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLTI汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点28.05和高点28.20进行交易。

关注GMO International Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QLTI股票今天的价格是多少？

GMO International Quality ETF股票今天的定价为28.08。它在28.05 - 28.20范围内交易，昨天的收盘价为28.03，交易量达到5。QLTI的实时价格图表显示了这些更新。

GMO International Quality ETF股票是否支付股息？

GMO International Quality ETF目前的价值为28.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.74%和USD。实时查看图表以跟踪QLTI走势。

如何购买QLTI股票？

您可以以28.08的当前价格购买GMO International Quality ETF股票。订单通常设置在28.08或28.38附近，而5和-0.43%显示市场活动。立即关注QLTI的实时图表更新。

如何投资QLTI股票？

投资GMO International Quality ETF需要考虑年度范围24.26 - 28.20和当前价格28.08。许多人在以28.08或28.38下订单之前，会比较2.48%和。实时查看QLTI价格图表，了解每日变化。

GMO International Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GMO International Quality ETF的最高价格是28.20。在24.26 - 28.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO International Quality ETF的绩效。

GMO International Quality ETF股票的最低价格是多少？

GMO International Quality ETF（QLTI）的最低价格为24.26。将其与当前的28.08和24.26 - 28.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLTI股票是什么时候拆分的？

GMO International Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.03和1.74%中可见。

日范围
28.05 28.20
年范围
24.26 28.20
前一天收盘价
28.03
开盘价
28.20
卖价
28.08
买价
28.38
最低价
28.05
最高价
28.20
交易量
5
日变化
0.18%
月变化
2.48%
6个月变化
2.41%
年变化
1.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%