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QDPL: Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
Курс QDPL за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.67, а максимальная — 46.87.
Следите за динамикой Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QDPL сегодня?
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) сегодня оценивается на уровне 46.69. Инструмент торгуется в пределах 46.67 - 46.87, вчерашнее закрытие составило 46.73, а торговый объем достиг 160. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDPL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF?
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF в настоящее время оценивается в 46.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.80% и USD. Отслеживайте движения QDPL на графике в реальном времени.
Как купить акции QDPL?
Вы можете купить акции Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) по текущей цене 46.69. Ордера обычно размещаются около 46.69 или 46.99, тогда как 160 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDPL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QDPL?
Инвестирование в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF предполагает учет годового диапазона 39.12 - 46.95 и текущей цены 46.69. Многие сравнивают 2.62% и 11.17% перед размещением ордеров на 46.69 или 46.99. Изучайте ежедневные изменения цены QDPL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF?
Самая высокая цена Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) за последний год составила 46.95. Акции заметно колебались в пределах 39.12 - 46.95, сравнение с 46.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF?
Самая низкая цена Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) за год составила 39.12. Сравнение с текущими 46.69 и 39.12 - 46.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDPL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QDPL?
В прошлом Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.73 и 15.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.73
- Open
- 46.78
- Bid
- 46.69
- Ask
- 46.99
- Low
- 46.67
- High
- 46.87
- Объем
- 160
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.62%
- 6-месячное изменение
- 11.17%
- Годовое изменение
- 15.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%