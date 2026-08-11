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QCOC: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
Курс QCOC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.16, а максимальная — 24.19.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QCOC сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) сегодня оценивается на уровне 24.16. Инструмент торгуется в пределах 24.16 - 24.19, вчерашнее закрытие составило 24.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October?
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 24.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.21% и USD. Отслеживайте движения QCOC на графике в реальном времени.
Как купить акции QCOC?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) по текущей цене 24.16. Ордера обычно размещаются около 24.16 или 24.46, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QCOC?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 21.61 - 24.19 и текущей цены 24.16. Многие сравнивают 1.13% и 7.95% перед размещением ордеров на 24.16 или 24.46. Изучайте ежедневные изменения цены QCOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) за последний год составила 24.19. Акции заметно колебались в пределах 21.61 - 24.19, сравнение с 24.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) за год составила 21.61. Сравнение с текущими 24.16 и 21.61 - 24.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QCOC?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.14 и 8.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.14
- Open
- 24.18
- Bid
- 24.16
- Ask
- 24.46
- Low
- 24.16
- High
- 24.19
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.13%
- 6-месячное изменение
- 7.95%
- Годовое изменение
- 8.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%