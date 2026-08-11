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QCOC: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October

24.16 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QCOC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.16, а максимальная — 24.19.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QCOC сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) сегодня оценивается на уровне 24.16. Инструмент торгуется в пределах 24.16 - 24.19, вчерашнее закрытие составило 24.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October?

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 24.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.21% и USD. Отслеживайте движения QCOC на графике в реальном времени.

Как купить акции QCOC?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) по текущей цене 24.16. Ордера обычно размещаются около 24.16 или 24.46, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QCOC?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 21.61 - 24.19 и текущей цены 24.16. Многие сравнивают 1.13% и 7.95% перед размещением ордеров на 24.16 или 24.46. Изучайте ежедневные изменения цены QCOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) за последний год составила 24.19. Акции заметно колебались в пределах 21.61 - 24.19, сравнение с 24.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) за год составила 21.61. Сравнение с текущими 24.16 и 21.61 - 24.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QCOC?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.14 и 8.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.16 24.19
Годовой диапазон
21.61 24.19
Предыдущее закрытие
24.14
Open
24.18
Bid
24.16
Ask
24.46
Low
24.16
High
24.19
Объем
4
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.13%
6-месячное изменение
7.95%
Годовое изменение
8.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%