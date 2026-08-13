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QCOC: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October

24.15 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QCOC汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.15和高点24.19进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QCOC股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October股票今天的定价为24.15。它在24.15 - 24.19范围内交易，昨天的收盘价为24.16，交易量达到8。QCOC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October目前的价值为24.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.16%和USD。实时查看图表以跟踪QCOC走势。

如何购买QCOC股票？

您可以以24.15的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October股票。订单通常设置在24.15或24.45附近，而8和-0.17%显示市场活动。立即关注QCOC的实时图表更新。

如何投资QCOC股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October需要考虑年度范围21.61 - 24.19和当前价格24.15。许多人在以24.15或24.45下订单之前，会比较1.09%和。实时查看QCOC价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October的最高价格是24.19。在21.61 - 24.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October（QCOC）的最低价格为21.61。将其与当前的24.15和21.61 - 24.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QCOC股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.16和8.16%中可见。

日范围
24.15 24.19
年范围
21.61 24.19
前一天收盘价
24.16
开盘价
24.19
卖价
24.15
买价
24.45
最低价
24.15
最高价
24.19
交易量
8
日变化
-0.04%
月变化
1.09%
6个月变化
7.91%
年变化
8.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%