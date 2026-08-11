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QCJL: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
Курс QCJL за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.60, а максимальная — 25.64.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QCJL сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) сегодня оценивается на уровне 25.60. Инструмент торгуется в пределах 25.60 - 25.64, вчерашнее закрытие составило 25.63, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July?
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 25.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.53% и USD. Отслеживайте движения QCJL на графике в реальном времени.
Как купить акции QCJL?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) по текущей цене 25.60. Ордера обычно размещаются около 25.60 или 25.90, тогда как 36 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QCJL?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 22.75 - 25.64 и текущей цены 25.60. Многие сравнивают 1.75% и 7.70% перед размещением ордеров на 25.60 или 25.90. Изучайте ежедневные изменения цены QCJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) за последний год составила 25.64. Акции заметно колебались в пределах 22.75 - 25.64, сравнение с 25.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) за год составила 22.75. Сравнение с текущими 25.60 и 22.75 - 25.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QCJL?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.63 и 12.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.63
- Open
- 25.63
- Bid
- 25.60
- Ask
- 25.90
- Low
- 25.60
- High
- 25.64
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 7.70%
- Годовое изменение
- 12.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%