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QCJL: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

25.60 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QCJL за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.60, а максимальная — 25.64.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QCJL сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) сегодня оценивается на уровне 25.60. Инструмент торгуется в пределах 25.60 - 25.64, вчерашнее закрытие составило 25.63, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July?

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 25.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.53% и USD. Отслеживайте движения QCJL на графике в реальном времени.

Как купить акции QCJL?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) по текущей цене 25.60. Ордера обычно размещаются около 25.60 или 25.90, тогда как 36 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QCJL?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 22.75 - 25.64 и текущей цены 25.60. Многие сравнивают 1.75% и 7.70% перед размещением ордеров на 25.60 или 25.90. Изучайте ежедневные изменения цены QCJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) за последний год составила 25.64. Акции заметно колебались в пределах 22.75 - 25.64, сравнение с 25.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) за год составила 22.75. Сравнение с текущими 25.60 и 22.75 - 25.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QCJL?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.63 и 12.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.60 25.64
Годовой диапазон
22.75 25.64
Предыдущее закрытие
25.63
Open
25.63
Bid
25.60
Ask
25.90
Low
25.60
High
25.64
Объем
36
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
7.70%
Годовое изменение
12.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%