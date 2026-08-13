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QCJL: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

25.57 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QCJL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点25.55和高点25.62进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QCJL股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July股票今天的定价为25.57。它在25.55 - 25.62范围内交易，昨天的收盘价为25.60，交易量达到12。QCJL的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July目前的价值为25.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.40%和USD。实时查看图表以跟踪QCJL走势。

如何购买QCJL股票？

您可以以25.57的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July股票。订单通常设置在25.57或25.87附近，而12和-0.20%显示市场活动。立即关注QCJL的实时图表更新。

如何投资QCJL股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July需要考虑年度范围22.75 - 25.64和当前价格25.57。许多人在以25.57或25.87下订单之前，会比较1.63%和。实时查看QCJL价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July的最高价格是25.64。在22.75 - 25.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July（QCJL）的最低价格为22.75。将其与当前的25.57和22.75 - 25.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QCJL股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.60和12.40%中可见。

日范围
25.55 25.62
年范围
22.75 25.64
前一天收盘价
25.60
开盘价
25.62
卖价
25.57
买价
25.87
最低价
25.55
最高价
25.62
交易量
12
日变化
-0.12%
月变化
1.63%
6个月变化
7.57%
年变化
12.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%