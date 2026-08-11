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QBSF: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF

27.36 USD 0.08 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QBSF за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.33, а максимальная — 27.36.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QBSF сегодня?

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) сегодня оценивается на уровне 27.36. Инструмент торгуется в пределах 27.33 - 27.36, вчерашнее закрытие составило 27.28, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBSF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF?

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF в настоящее время оценивается в 27.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.08% и USD. Отслеживайте движения QBSF на графике в реальном времени.

Как купить акции QBSF?

Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) по текущей цене 27.36. Ордера обычно размещаются около 27.36 или 27.66, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBSF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QBSF?

Инвестирование в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF предполагает учет годового диапазона 25.50 - 27.36 и текущей цены 27.36. Многие сравнивают 0.85% и 3.52% перед размещением ордеров на 27.36 или 27.66. Изучайте ежедневные изменения цены QBSF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF?

Самая высокая цена AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) за последний год составила 27.36. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 27.36, сравнение с 27.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF?

Самая низкая цена AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 27.36 и 25.50 - 27.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBSF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QBSF?

В прошлом AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.28 и 7.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.33 27.36
Годовой диапазон
25.50 27.36
Предыдущее закрытие
27.28
Open
27.36
Bid
27.36
Ask
27.66
Low
27.33
High
27.36
Объем
5
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
3.52%
Годовое изменение
7.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%