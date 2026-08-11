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QBSF: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
Курс QBSF за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.33, а максимальная — 27.36.
Следите за динамикой AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBSF сегодня?
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) сегодня оценивается на уровне 27.36. Инструмент торгуется в пределах 27.33 - 27.36, вчерашнее закрытие составило 27.28, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBSF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF?
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF в настоящее время оценивается в 27.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.08% и USD. Отслеживайте движения QBSF на графике в реальном времени.
Как купить акции QBSF?
Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) по текущей цене 27.36. Ордера обычно размещаются около 27.36 или 27.66, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBSF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBSF?
Инвестирование в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF предполагает учет годового диапазона 25.50 - 27.36 и текущей цены 27.36. Многие сравнивают 0.85% и 3.52% перед размещением ордеров на 27.36 или 27.66. Изучайте ежедневные изменения цены QBSF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF?
Самая высокая цена AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) за последний год составила 27.36. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 27.36, сравнение с 27.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF?
Самая низкая цена AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 27.36 и 25.50 - 27.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBSF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBSF?
В прошлом AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.28 и 7.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.28
- Open
- 27.36
- Bid
- 27.36
- Ask
- 27.66
- Low
- 27.33
- High
- 27.36
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 3.52%
- Годовое изменение
- 7.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%