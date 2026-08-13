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QBSF: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF

27.29 USD 0.07 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBSF汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点27.29和高点27.33进行交易。

关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBSF股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票今天的定价为27.29。它在27.29 - 27.33范围内交易，昨天的收盘价为27.36，交易量达到4。QBSF的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF目前的价值为27.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.81%和USD。实时查看图表以跟踪QBSF走势。

如何购买QBSF股票？

您可以以27.29的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票。订单通常设置在27.29或27.59附近，而4和-0.15%显示市场活动。立即关注QBSF的实时图表更新。

如何投资QBSF股票？

投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF需要考虑年度范围25.50 - 27.36和当前价格27.29。许多人在以27.29或27.59下订单之前，会比较0.59%和。实时查看QBSF价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF的最高价格是27.36。在25.50 - 27.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF（QBSF）的最低价格为25.50。将其与当前的27.29和25.50 - 27.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBSF股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.36和6.81%中可见。

日范围
27.29 27.33
年范围
25.50 27.36
前一天收盘价
27.36
开盘价
27.33
卖价
27.29
买价
27.59
最低价
27.29
最高价
27.33
交易量
4
日变化
-0.26%
月变化
0.59%
6个月变化
3.25%
年变化
6.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%