QBSF: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
今日QBSF汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点27.29和高点27.33进行交易。
关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QBSF股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票今天的定价为27.29。它在27.29 - 27.33范围内交易，昨天的收盘价为27.36，交易量达到4。QBSF的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF目前的价值为27.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.81%和USD。实时查看图表以跟踪QBSF走势。
如何购买QBSF股票？
您可以以27.29的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票。订单通常设置在27.29或27.59附近，而4和-0.15%显示市场活动。立即关注QBSF的实时图表更新。
如何投资QBSF股票？
投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF需要考虑年度范围25.50 - 27.36和当前价格27.29。许多人在以27.29或27.59下订单之前，会比较0.59%和。实时查看QBSF价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF的最高价格是27.36。在25.50 - 27.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF（QBSF）的最低价格为25.50。将其与当前的27.29和25.50 - 27.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBSF股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.36和6.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.36
- 开盘价
- 27.33
- 卖价
- 27.29
- 买价
- 27.59
- 最低价
- 27.29
- 最高价
- 27.33
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- 3.25%
- 年变化
- 6.81%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%