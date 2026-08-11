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QALT: SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
Курс QALT за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.48, а максимальная — 26.57.
Следите за динамикой SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QALT сегодня?
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.48 - 26.57, вчерашнее закрытие составило 26.46, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QALT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF?
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения QALT на графике в реальном времени.
Как купить акции QALT?
Вы можете купить акции SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 17 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QALT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QALT?
Инвестирование в SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF предполагает учет годового диапазона 24.75 - 26.91 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 1.03% и 1.34% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены QALT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF?
Самая высокая цена SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) за последний год составила 26.91. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 26.91, сравнение с 26.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF?
Самая низкая цена SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 26.54 и 24.75 - 26.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QALT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QALT?
В прошлом SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.46 и 7.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.46
- Open
- 26.48
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.48
- High
- 26.57
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 1.34%
- Годовое изменение
- 7.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%