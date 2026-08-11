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QALT: SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF

26.54 USD 0.08 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QALT за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.48, а максимальная — 26.57.

Следите за динамикой SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QALT сегодня?

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.48 - 26.57, вчерашнее закрытие составило 26.46, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QALT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF?

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения QALT на графике в реальном времени.

Как купить акции QALT?

Вы можете купить акции SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 17 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QALT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QALT?

Инвестирование в SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF предполагает учет годового диапазона 24.75 - 26.91 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 1.03% и 1.34% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены QALT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF?

Самая высокая цена SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) за последний год составила 26.91. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 26.91, сравнение с 26.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF?

Самая низкая цена SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 26.54 и 24.75 - 26.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QALT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QALT?

В прошлом SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.46 и 7.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.48 26.57
Годовой диапазон
24.75 26.91
Предыдущее закрытие
26.46
Open
26.48
Bid
26.54
Ask
26.84
Low
26.48
High
26.57
Объем
17
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
1.34%
Годовое изменение
7.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%