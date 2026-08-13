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QALT: SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF

26.54 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QALT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.54和高点26.60进行交易。

关注SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QALT股票今天的价格是多少？

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF股票今天的定价为26.54。它在26.54 - 26.60范围内交易，昨天的收盘价为26.54，交易量达到16。QALT的实时价格图表显示了这些更新。

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF股票是否支付股息？

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF目前的价值为26.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.19%和USD。实时查看图表以跟踪QALT走势。

如何购买QALT股票？

您可以以26.54的当前价格购买SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF股票。订单通常设置在26.54或26.84附近，而16和-0.15%显示市场活动。立即关注QALT的实时图表更新。

如何投资QALT股票？

投资SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF需要考虑年度范围24.75 - 26.91和当前价格26.54。许多人在以26.54或26.84下订单之前，会比较1.03%和。实时查看QALT价格图表，了解每日变化。

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF的最高价格是26.91。在24.75 - 26.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF的绩效。

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF股票的最低价格是多少？

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF（QALT）的最低价格为24.75。将其与当前的26.54和24.75 - 26.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QALT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QALT股票是什么时候拆分的？

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.54和7.19%中可见。

日范围
26.54 26.60
年范围
24.75 26.91
前一天收盘价
26.54
开盘价
26.58
卖价
26.54
买价
26.84
最低价
26.54
最高价
26.60
交易量
16
日变化
0.00%
月变化
1.03%
6个月变化
1.34%
年变化
7.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%