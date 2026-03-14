- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PWZ: Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio
Курс PWZ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.09, а максимальная — 24.17.
Следите за динамикой Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PWZ
- Cumberland's Monday Memo
- Cumberland's Monday Memo
- Munis Carry Outperformance Into The Summer
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- The Muni Brief: What's The Weather Going To Be?
- Municipal Midyear Outlook: Room To Run As Demand Drives The Market
- The Muni Brief: Big Flows, Low Drama
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Midyear Fixed Income Outlook: Tighter Spreads, Wider Opportunities
- The Muni Brief: NYC's Pied-à-Terre Tax
- How Well Do You Understand Yield? A Guide For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: May 2026
- 'Boring' Municipal Bonds May Be Anything But In Today's Market
- Thoughts From The Municipal Bond Desk - Muni Credit Conditions Resilient
- Capital Markets Outlook Q2 2026: At The Intersection Of AI And All The Other Stuff
- Q2 2026 Fixed Income Perspectives
- Q1 2026 Municipal Credit - A Turn in Credit Quality? War, Federal Funding And Risky Assets
- Munis In Focus: A Q1 2026 Recap
- Tax-Loss Harvesting With Bonds Vs. Stocks: Different Rules, Same Goal
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- 3 Reasons Why It Pays To Be Active As A Muni Investor
- War And Bonds
- How Active Management Can Capture Yield In Today's Bond Environment
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: March 2026
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PWZ сегодня?
Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) сегодня оценивается на уровне 24.12. Инструмент торгуется в пределах 24.09 - 24.17, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 384. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio?
Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio в настоящее время оценивается в 24.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.46% и USD. Отслеживайте движения PWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции PWZ?
Вы можете купить акции Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) по текущей цене 24.12. Ордера обычно размещаются около 24.12 или 24.42, тогда как 384 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PWZ?
Инвестирование в Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio предполагает учет годового диапазона 23.03 - 24.59 и текущей цены 24.12. Многие сравнивают 0.79% и -1.75% перед размещением ордеров на 24.12 или 24.42. Изучайте ежедневные изменения цены PWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio?
Самая высокая цена Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) за последний год составила 24.59. Акции заметно колебались в пределах 23.03 - 24.59, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio?
Самая низкая цена Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) за год составила 23.03. Сравнение с текущими 24.12 и 23.03 - 24.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PWZ?
В прошлом Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и 4.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.12
- Ask
- 24.42
- Low
- 24.09
- High
- 24.17
- Объем
- 384
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- -1.75%
- Годовое изменение
- 4.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%