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PWZ: Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio

24.12 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PWZ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.09, а максимальная — 24.17.

Следите за динамикой Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PWZ сегодня?

Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) сегодня оценивается на уровне 24.12. Инструмент торгуется в пределах 24.09 - 24.17, вчерашнее закрытие составило 24.16, а торговый объем достиг 384. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio?

Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio в настоящее время оценивается в 24.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.46% и USD. Отслеживайте движения PWZ на графике в реальном времени.

Как купить акции PWZ?

Вы можете купить акции Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) по текущей цене 24.12. Ордера обычно размещаются около 24.12 или 24.42, тогда как 384 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PWZ?

Инвестирование в Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio предполагает учет годового диапазона 23.03 - 24.59 и текущей цены 24.12. Многие сравнивают 0.79% и -1.75% перед размещением ордеров на 24.12 или 24.42. Изучайте ежедневные изменения цены PWZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio?

Самая высокая цена Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) за последний год составила 24.59. Акции заметно колебались в пределах 23.03 - 24.59, сравнение с 24.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio?

Самая низкая цена Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio (PWZ) за год составила 23.03. Сравнение с текущими 24.12 и 23.03 - 24.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PWZ?

В прошлом Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.16 и 4.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.09 24.17
Годовой диапазон
23.03 24.59
Предыдущее закрытие
24.16
Open
24.17
Bid
24.12
Ask
24.42
Low
24.09
High
24.17
Объем
384
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
-1.75%
Годовое изменение
4.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%