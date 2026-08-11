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PWS: Pacer WealthShield ETF

33.07 USD 0.30 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PWS за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.05, а максимальная — 33.07.

Следите за динамикой Pacer WealthShield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PWS сегодня?

Pacer WealthShield ETF (PWS) сегодня оценивается на уровне 33.07. Инструмент торгуется в пределах 33.05 - 33.07, вчерашнее закрытие составило 32.77, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer WealthShield ETF?

Pacer WealthShield ETF в настоящее время оценивается в 33.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.61% и USD. Отслеживайте движения PWS на графике в реальном времени.

Как купить акции PWS?

Вы можете купить акции Pacer WealthShield ETF (PWS) по текущей цене 33.07. Ордера обычно размещаются около 33.07 или 33.37, тогда как 3 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PWS?

Инвестирование в Pacer WealthShield ETF предполагает учет годового диапазона 30.85 - 33.71 и текущей цены 33.07. Многие сравнивают 2.48% и 0.24% перед размещением ордеров на 33.07 или 33.37. Изучайте ежедневные изменения цены PWS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer WealthShield ETF?

Самая высокая цена Pacer WealthShield ETF (PWS) за последний год составила 33.71. Акции заметно колебались в пределах 30.85 - 33.71, сравнение с 32.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer WealthShield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer WealthShield ETF?

Самая низкая цена Pacer WealthShield ETF (PWS) за год составила 30.85. Сравнение с текущими 33.07 и 30.85 - 33.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PWS?

В прошлом Pacer WealthShield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.77 и 6.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.05 33.07
Годовой диапазон
30.85 33.71
Предыдущее закрытие
32.77
Open
33.05
Bid
33.07
Ask
33.37
Low
33.05
High
33.07
Объем
3
Дневное изменение
0.92%
Месячное изменение
2.48%
6-месячное изменение
0.24%
Годовое изменение
6.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%