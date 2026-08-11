- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PWS: Pacer WealthShield ETF
Курс PWS за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.05, а максимальная — 33.07.
Следите за динамикой Pacer WealthShield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PWS сегодня?
Pacer WealthShield ETF (PWS) сегодня оценивается на уровне 33.07. Инструмент торгуется в пределах 33.05 - 33.07, вчерашнее закрытие составило 32.77, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer WealthShield ETF?
Pacer WealthShield ETF в настоящее время оценивается в 33.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.61% и USD. Отслеживайте движения PWS на графике в реальном времени.
Как купить акции PWS?
Вы можете купить акции Pacer WealthShield ETF (PWS) по текущей цене 33.07. Ордера обычно размещаются около 33.07 или 33.37, тогда как 3 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PWS?
Инвестирование в Pacer WealthShield ETF предполагает учет годового диапазона 30.85 - 33.71 и текущей цены 33.07. Многие сравнивают 2.48% и 0.24% перед размещением ордеров на 33.07 или 33.37. Изучайте ежедневные изменения цены PWS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer WealthShield ETF?
Самая высокая цена Pacer WealthShield ETF (PWS) за последний год составила 33.71. Акции заметно колебались в пределах 30.85 - 33.71, сравнение с 32.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer WealthShield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer WealthShield ETF?
Самая низкая цена Pacer WealthShield ETF (PWS) за год составила 30.85. Сравнение с текущими 33.07 и 30.85 - 33.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PWS?
В прошлом Pacer WealthShield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.77 и 6.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.77
- Open
- 33.05
- Bid
- 33.07
- Ask
- 33.37
- Low
- 33.05
- High
- 33.07
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 2.48%
- 6-месячное изменение
- 0.24%
- Годовое изменение
- 6.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%