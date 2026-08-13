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PWS: Pacer WealthShield ETF

33.07 USD 0.30 (0.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PWS汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点33.05和高点33.07进行交易。

关注Pacer WealthShield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PWS股票今天的价格是多少？

Pacer WealthShield ETF股票今天的定价为33.07。它在33.05 - 33.07范围内交易，昨天的收盘价为32.77，交易量达到3。PWS的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer WealthShield ETF股票是否支付股息？

Pacer WealthShield ETF目前的价值为33.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.61%和USD。实时查看图表以跟踪PWS走势。

如何购买PWS股票？

您可以以33.07的当前价格购买Pacer WealthShield ETF股票。订单通常设置在33.07或33.37附近，而3和0.06%显示市场活动。立即关注PWS的实时图表更新。

如何投资PWS股票？

投资Pacer WealthShield ETF需要考虑年度范围30.85 - 33.71和当前价格33.07。许多人在以33.07或33.37下订单之前，会比较2.48%和。实时查看PWS价格图表，了解每日变化。

Pacer WealthShield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer WealthShield ETF的最高价格是33.71。在30.85 - 33.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer WealthShield ETF的绩效。

Pacer WealthShield ETF股票的最低价格是多少？

Pacer WealthShield ETF（PWS）的最低价格为30.85。将其与当前的33.07和30.85 - 33.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PWS股票是什么时候拆分的？

Pacer WealthShield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.77和6.61%中可见。

日范围
33.05 33.07
年范围
30.85 33.71
前一天收盘价
32.77
开盘价
33.05
卖价
33.07
买价
33.37
最低价
33.05
最高价
33.07
交易量
3
日变化
0.92%
月变化
2.48%
6个月变化
0.24%
年变化
6.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%