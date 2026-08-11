- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PWRD: TCW Transform Systems ETF
Курс PWRD за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.60, а максимальная — 113.22.
Следите за динамикой TCW Transform Systems ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PWRD сегодня?
TCW Transform Systems ETF (PWRD) сегодня оценивается на уровне 111.79. Инструмент торгуется в пределах 111.60 - 113.22, вчерашнее закрытие составило 112.11, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Transform Systems ETF?
TCW Transform Systems ETF в настоящее время оценивается в 111.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.14% и USD. Отслеживайте движения PWRD на графике в реальном времени.
Как купить акции PWRD?
Вы можете купить акции TCW Transform Systems ETF (PWRD) по текущей цене 111.79. Ордера обычно размещаются около 111.79 или 112.09, тогда как 112 и -1.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PWRD?
Инвестирование в TCW Transform Systems ETF предполагает учет годового диапазона 89.13 - 123.23 и текущей цены 111.79. Многие сравнивают 4.31% и 5.56% перед размещением ордеров на 111.79 или 112.09. Изучайте ежедневные изменения цены PWRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TCW Transform Systems ETF?
Самая высокая цена TCW Transform Systems ETF (PWRD) за последний год составила 123.23. Акции заметно колебались в пределах 89.13 - 123.23, сравнение с 112.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Transform Systems ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TCW Transform Systems ETF?
Самая низкая цена TCW Transform Systems ETF (PWRD) за год составила 89.13. Сравнение с текущими 111.79 и 89.13 - 123.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PWRD?
В прошлом TCW Transform Systems ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 112.11 и 24.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 112.11
- Open
- 113.18
- Bid
- 111.79
- Ask
- 112.09
- Low
- 111.60
- High
- 113.22
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 4.31%
- 6-месячное изменение
- 5.56%
- Годовое изменение
- 24.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%