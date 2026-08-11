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PWRD: TCW Transform Systems ETF

111.79 USD 0.32 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PWRD за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.60, а максимальная — 113.22.

Следите за динамикой TCW Transform Systems ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PWRD сегодня?

TCW Transform Systems ETF (PWRD) сегодня оценивается на уровне 111.79. Инструмент торгуется в пределах 111.60 - 113.22, вчерашнее закрытие составило 112.11, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWRD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Transform Systems ETF?

TCW Transform Systems ETF в настоящее время оценивается в 111.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.14% и USD. Отслеживайте движения PWRD на графике в реальном времени.

Как купить акции PWRD?

Вы можете купить акции TCW Transform Systems ETF (PWRD) по текущей цене 111.79. Ордера обычно размещаются около 111.79 или 112.09, тогда как 112 и -1.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWRD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PWRD?

Инвестирование в TCW Transform Systems ETF предполагает учет годового диапазона 89.13 - 123.23 и текущей цены 111.79. Многие сравнивают 4.31% и 5.56% перед размещением ордеров на 111.79 или 112.09. Изучайте ежедневные изменения цены PWRD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TCW Transform Systems ETF?

Самая высокая цена TCW Transform Systems ETF (PWRD) за последний год составила 123.23. Акции заметно колебались в пределах 89.13 - 123.23, сравнение с 112.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Transform Systems ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TCW Transform Systems ETF?

Самая низкая цена TCW Transform Systems ETF (PWRD) за год составила 89.13. Сравнение с текущими 111.79 и 89.13 - 123.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWRD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PWRD?

В прошлом TCW Transform Systems ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 112.11 и 24.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
111.60 113.22
Годовой диапазон
89.13 123.23
Предыдущее закрытие
112.11
Open
113.18
Bid
111.79
Ask
112.09
Low
111.60
High
113.22
Объем
112
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
4.31%
6-месячное изменение
5.56%
Годовое изменение
24.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%