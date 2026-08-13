PWRD: 完美世界
今日PWRD汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点111.92和高点113.76进行交易。
关注完美世界动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PWRD股票今天的价格是多少？
完美世界股票今天的定价为112.51。它在111.92 - 113.76范围内交易，昨天的收盘价为111.79，交易量达到108。PWRD的实时价格图表显示了这些更新。
完美世界股票是否支付股息？
完美世界目前的价值为112.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.94%和USD。实时查看图表以跟踪PWRD走势。
如何购买PWRD股票？
您可以以112.51的当前价格购买完美世界股票。订单通常设置在112.51或112.81附近，而108和0.03%显示市场活动。立即关注PWRD的实时图表更新。
如何投资PWRD股票？
投资完美世界需要考虑年度范围89.13 - 123.23和当前价格112.51。许多人在以112.51或112.81下订单之前，会比较4.98%和。实时查看PWRD价格图表，了解每日变化。
完美世界股票的最高价格是多少？
在过去一年中，完美世界的最高价格是123.23。在89.13 - 123.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪完美世界的绩效。
完美世界股票的最低价格是多少？
完美世界（PWRD）的最低价格为89.13。将其与当前的112.51和89.13 - 123.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PWRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PWRD股票是什么时候拆分的？
完美世界历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、111.79和24.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 111.79
- 开盘价
- 112.48
- 卖价
- 112.51
- 买价
- 112.81
- 最低价
- 111.92
- 最高价
- 113.76
- 交易量
- 108
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 4.98%
- 6个月变化
- 6.24%
- 年变化
- 24.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%