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PWRD: 完美世界

112.51 USD 0.72 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PWRD汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点111.92和高点113.76进行交易。

关注完美世界动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PWRD股票今天的价格是多少？

完美世界股票今天的定价为112.51。它在111.92 - 113.76范围内交易，昨天的收盘价为111.79，交易量达到108。PWRD的实时价格图表显示了这些更新。

完美世界股票是否支付股息？

完美世界目前的价值为112.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.94%和USD。实时查看图表以跟踪PWRD走势。

如何购买PWRD股票？

您可以以112.51的当前价格购买完美世界股票。订单通常设置在112.51或112.81附近，而108和0.03%显示市场活动。立即关注PWRD的实时图表更新。

如何投资PWRD股票？

投资完美世界需要考虑年度范围89.13 - 123.23和当前价格112.51。许多人在以112.51或112.81下订单之前，会比较4.98%和。实时查看PWRD价格图表，了解每日变化。

完美世界股票的最高价格是多少？

在过去一年中，完美世界的最高价格是123.23。在89.13 - 123.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪完美世界的绩效。

完美世界股票的最低价格是多少？

完美世界（PWRD）的最低价格为89.13。将其与当前的112.51和89.13 - 123.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PWRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PWRD股票是什么时候拆分的？

完美世界历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、111.79和24.94%中可见。

日范围
111.92 113.76
年范围
89.13 123.23
前一天收盘价
111.79
开盘价
112.48
卖价
112.51
买价
112.81
最低价
111.92
最高价
113.76
交易量
108
日变化
0.64%
月变化
4.98%
6个月变化
6.24%
年变化
24.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%