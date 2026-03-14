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PVI: Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

24.81 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PVI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.75, а максимальная — 24.87.

Следите за динамикой Invesco Floating Rate Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PVI сегодня?

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) сегодня оценивается на уровне 24.81. Инструмент торгуется в пределах 24.75 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.83, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PVI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Floating Rate Municipal Income ETF?

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 24.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.48% и USD. Отслеживайте движения PVI на графике в реальном времени.

Как купить акции PVI?

Вы можете купить акции Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) по текущей цене 24.81. Ордера обычно размещаются около 24.81 или 25.11, тогда как 18 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PVI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PVI?

Инвестирование в Invesco Floating Rate Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.62 - 24.98 и текущей цены 24.81. Многие сравнивают 0.12% и 0.16% перед размещением ордеров на 24.81 или 25.11. Изучайте ежедневные изменения цены PVI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Floating Rate Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) за последний год составила 24.98. Акции заметно колебались в пределах 24.62 - 24.98, сравнение с 24.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Floating Rate Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Floating Rate Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) за год составила 24.62. Сравнение с текущими 24.81 и 24.62 - 24.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PVI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PVI?

В прошлом Invesco Floating Rate Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.83 и -0.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.75 24.87
Годовой диапазон
24.62 24.98
Предыдущее закрытие
24.83
Open
24.85
Bid
24.81
Ask
25.11
Low
24.75
High
24.87
Объем
18
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
0.16%
Годовое изменение
-0.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%