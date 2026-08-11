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PTL: Inspire 500 ETF
Курс PTL за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 288.46, а максимальная — 289.66.
Следите за динамикой Inspire 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTL сегодня?
Inspire 500 ETF (PTL) сегодня оценивается на уровне 288.46. Инструмент торгуется в пределах 288.46 - 289.66, вчерашнее закрытие составило 288.39, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire 500 ETF?
Inspire 500 ETF в настоящее время оценивается в 288.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.15% и USD. Отслеживайте движения PTL на графике в реальном времени.
Как купить акции PTL?
Вы можете купить акции Inspire 500 ETF (PTL) по текущей цене 288.46. Ордера обычно размещаются около 288.46 или 288.76, тогда как 75 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTL?
Инвестирование в Inspire 500 ETF предполагает учет годового диапазона 242.57 - 293.22 и текущей цены 288.46. Многие сравнивают 3.61% и 10.54% перед размещением ордеров на 288.46 или 288.76. Изучайте ежедневные изменения цены PTL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Inspire 500 ETF?
Самая высокая цена Inspire 500 ETF (PTL) за последний год составила 293.22. Акции заметно колебались в пределах 242.57 - 293.22, сравнение с 288.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire 500 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Inspire 500 ETF?
Самая низкая цена Inspire 500 ETF (PTL) за год составила 242.57. Сравнение с текущими 288.46 и 242.57 - 293.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTL?
В прошлом Inspire 500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 288.39 и 10.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 288.39
- Open
- 289.24
- Bid
- 288.46
- Ask
- 288.76
- Low
- 288.46
- High
- 289.66
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 3.61%
- 6-месячное изменение
- 10.54%
- Годовое изменение
- 10.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%