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PTL: Inspire 500 ETF

288.46 USD 0.07 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTL за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 288.46, а максимальная — 289.66.

Следите за динамикой Inspire 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTL сегодня?

Inspire 500 ETF (PTL) сегодня оценивается на уровне 288.46. Инструмент торгуется в пределах 288.46 - 289.66, вчерашнее закрытие составило 288.39, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire 500 ETF?

Inspire 500 ETF в настоящее время оценивается в 288.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.15% и USD. Отслеживайте движения PTL на графике в реальном времени.

Как купить акции PTL?

Вы можете купить акции Inspire 500 ETF (PTL) по текущей цене 288.46. Ордера обычно размещаются около 288.46 или 288.76, тогда как 75 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTL?

Инвестирование в Inspire 500 ETF предполагает учет годового диапазона 242.57 - 293.22 и текущей цены 288.46. Многие сравнивают 3.61% и 10.54% перед размещением ордеров на 288.46 или 288.76. Изучайте ежедневные изменения цены PTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Inspire 500 ETF?

Самая высокая цена Inspire 500 ETF (PTL) за последний год составила 293.22. Акции заметно колебались в пределах 242.57 - 293.22, сравнение с 288.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire 500 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Inspire 500 ETF?

Самая низкая цена Inspire 500 ETF (PTL) за год составила 242.57. Сравнение с текущими 288.46 и 242.57 - 293.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTL?

В прошлом Inspire 500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 288.39 и 10.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
288.46 289.66
Годовой диапазон
242.57 293.22
Предыдущее закрытие
288.39
Open
289.24
Bid
288.46
Ask
288.76
Low
288.46
High
289.66
Объем
75
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
10.54%
Годовое изменение
10.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%