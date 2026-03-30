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PSP: Invesco Global Listed Private Equity ETF
Курс PSP за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.51, а максимальная — 63.13.
Следите за динамикой Invesco Global Listed Private Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSP сегодня?
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) сегодня оценивается на уровне 62.85. Инструмент торгуется в пределах 62.51 - 63.13, вчерашнее закрытие составило 63.52, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Invesco Global Listed Private Equity ETF в настоящее время оценивается в 62.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.88% и USD. Отслеживайте движения PSP на графике в реальном времени.
Как купить акции PSP?
Вы можете купить акции Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) по текущей цене 62.85. Ордера обычно размещаются около 62.85 или 63.15, тогда как 36 и 0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSP?
Инвестирование в Invesco Global Listed Private Equity ETF предполагает учет годового диапазона 54.12 - 72.89 и текущей цены 62.85. Многие сравнивают 2.75% и 6.35% перед размещением ордеров на 62.85 или 63.15. Изучайте ежедневные изменения цены PSP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Самая высокая цена Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) за последний год составила 72.89. Акции заметно колебались в пределах 54.12 - 72.89, сравнение с 63.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Global Listed Private Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Global Listed Private Equity ETF?
Самая низкая цена Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) за год составила 54.12. Сравнение с текущими 62.85 и 54.12 - 72.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSP?
В прошлом Invesco Global Listed Private Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.52 и -9.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.52
- Open
- 62.51
- Bid
- 62.85
- Ask
- 63.15
- Low
- 62.51
- High
- 63.13
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 6.35%
- Годовое изменение
- -9.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%