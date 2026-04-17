PSP: PowerShares全球上市PE股指数ETF
今日PSP汇率已更改1.83%。当日，交易品种以低点63.53和高点64.03进行交易。
关注PowerShares全球上市PE股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PSP股票今天的价格是多少？
PowerShares全球上市PE股指数ETF股票今天的定价为64.00。它在63.53 - 64.03范围内交易，昨天的收盘价为62.85，交易量达到85。PSP的实时价格图表显示了这些更新。
PowerShares全球上市PE股指数ETF股票是否支付股息？
PowerShares全球上市PE股指数ETF目前的价值为64.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.23%和USD。实时查看图表以跟踪PSP走势。
如何购买PSP股票？
您可以以64.00的当前价格购买PowerShares全球上市PE股指数ETF股票。订单通常设置在64.00或64.30附近，而85和0.74%显示市场活动。立即关注PSP的实时图表更新。
如何投资PSP股票？
投资PowerShares全球上市PE股指数ETF需要考虑年度范围54.12 - 72.89和当前价格64.00。许多人在以64.00或64.30下订单之前，会比较4.63%和。实时查看PSP价格图表，了解每日变化。
PowerShares全球上市PE股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PowerShares全球上市PE股指数ETF的最高价格是72.89。在54.12 - 72.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PowerShares全球上市PE股指数ETF的绩效。
PowerShares全球上市PE股指数ETF股票的最低价格是多少？
PowerShares全球上市PE股指数ETF（PSP）的最低价格为54.12。将其与当前的64.00和54.12 - 72.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSP股票是什么时候拆分的？
PowerShares全球上市PE股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.85和-8.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.85
- 开盘价
- 63.53
- 卖价
- 64.00
- 买价
- 64.30
- 最低价
- 63.53
- 最高价
- 64.03
- 交易量
- 85
- 日变化
- 1.83%
- 月变化
- 4.63%
- 6个月变化
- 8.29%
- 年变化
- -8.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%