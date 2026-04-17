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PSP: PowerShares全球上市PE股指数ETF

64.00 USD 1.15 (1.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSP汇率已更改1.83%。当日，交易品种以低点63.53和高点64.03进行交易。

关注PowerShares全球上市PE股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSP新闻

常见问题解答

PSP股票今天的价格是多少？

PowerShares全球上市PE股指数ETF股票今天的定价为64.00。它在63.53 - 64.03范围内交易，昨天的收盘价为62.85，交易量达到85。PSP的实时价格图表显示了这些更新。

PowerShares全球上市PE股指数ETF股票是否支付股息？

PowerShares全球上市PE股指数ETF目前的价值为64.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.23%和USD。实时查看图表以跟踪PSP走势。

如何购买PSP股票？

您可以以64.00的当前价格购买PowerShares全球上市PE股指数ETF股票。订单通常设置在64.00或64.30附近，而85和0.74%显示市场活动。立即关注PSP的实时图表更新。

如何投资PSP股票？

投资PowerShares全球上市PE股指数ETF需要考虑年度范围54.12 - 72.89和当前价格64.00。许多人在以64.00或64.30下订单之前，会比较4.63%和。实时查看PSP价格图表，了解每日变化。

PowerShares全球上市PE股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PowerShares全球上市PE股指数ETF的最高价格是72.89。在54.12 - 72.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PowerShares全球上市PE股指数ETF的绩效。

PowerShares全球上市PE股指数ETF股票的最低价格是多少？

PowerShares全球上市PE股指数ETF（PSP）的最低价格为54.12。将其与当前的64.00和54.12 - 72.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSP股票是什么时候拆分的？

PowerShares全球上市PE股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.85和-8.23%中可见。

日范围
63.53 64.03
年范围
54.12 72.89
前一天收盘价
62.85
开盘价
63.53
卖价
64.00
买价
64.30
最低价
63.53
最高价
64.03
交易量
85
日变化
1.83%
月变化
4.63%
6个月变化
8.29%
年变化
-8.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%