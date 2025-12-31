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PSIL: AdvisorShares Psychedelics ETF

24.67 USD 0.68 (2.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSIL за сегодня изменился на -2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.61, а максимальная — 25.03.

Следите за динамикой AdvisorShares Psychedelics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSIL сегодня?

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) сегодня оценивается на уровне 24.67. Инструмент торгуется в пределах 24.61 - 25.03, вчерашнее закрытие составило 25.35, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Psychedelics ETF?

AdvisorShares Psychedelics ETF в настоящее время оценивается в 24.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.35% и USD. Отслеживайте движения PSIL на графике в реальном времени.

Как купить акции PSIL?

Вы можете купить акции AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) по текущей цене 24.67. Ордера обычно размещаются около 24.67 или 24.97, тогда как 53 и -1.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSIL?

Инвестирование в AdvisorShares Psychedelics ETF предполагает учет годового диапазона 15.84 - 25.69 и текущей цены 24.67. Многие сравнивают 6.66% и 46.37% перед размещением ордеров на 24.67 или 24.97. Изучайте ежедневные изменения цены PSIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Psychedelics ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) за последний год составила 25.69. Акции заметно колебались в пределах 15.84 - 25.69, сравнение с 25.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Psychedelics ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Psychedelics ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) за год составила 15.84. Сравнение с текущими 24.67 и 15.84 - 25.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSIL?

В прошлом AdvisorShares Psychedelics ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.35 и 44.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.61 25.03
Годовой диапазон
15.84 25.69
Предыдущее закрытие
25.35
Open
25.03
Bid
24.67
Ask
24.97
Low
24.61
High
25.03
Объем
53
Дневное изменение
-2.68%
Месячное изменение
6.66%
6-месячное изменение
46.37%
Годовое изменение
44.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%