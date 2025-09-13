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PSF: Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc

19.68 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSF за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.65, а максимальная — 19.69.

Следите за динамикой Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSF сегодня?

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc (PSF) сегодня оценивается на уровне 19.68. Инструмент торгуется в пределах 19.65 - 19.69, вчерашнее закрытие составило 19.66, а торговый объем достиг 123. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc?

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc в настоящее время оценивается в 19.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.20% и USD. Отслеживайте движения PSF на графике в реальном времени.

Как купить акции PSF?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc (PSF) по текущей цене 19.68. Ордера обычно размещаются около 19.68 или 19.98, тогда как 123 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSF?

Инвестирование в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc предполагает учет годового диапазона 18.98 - 21.20 и текущей цены 19.68. Многие сравнивают 1.08% и -4.05% перед размещением ордеров на 19.68 или 19.98. Изучайте ежедневные изменения цены PSF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc?

Самая высокая цена Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc (PSF) за последний год составила 21.20. Акции заметно колебались в пределах 18.98 - 21.20, сравнение с 19.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc?

Самая низкая цена Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc (PSF) за год составила 18.98. Сравнение с текущими 19.68 и 18.98 - 21.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSF?

В прошлом Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc Common Stoc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.66 и -3.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.65 19.69
Годовой диапазон
18.98 21.20
Предыдущее закрытие
19.66
Open
19.67
Bid
19.68
Ask
19.98
Low
19.65
High
19.69
Объем
123
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.08%
6-месячное изменение
-4.05%
Годовое изменение
-3.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%