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PSCH: Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
Курс PSCH за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.75, а максимальная — 55.34.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSCH сегодня?
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) сегодня оценивается на уровне 55.28. Инструмент торгуется в пределах 54.75 - 55.34, вчерашнее закрытие составило 54.99, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Health Care ETF?
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF в настоящее время оценивается в 55.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.59% и USD. Отслеживайте движения PSCH на графике в реальном времени.
Как купить акции PSCH?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) по текущей цене 55.28. Ордера обычно размещаются около 55.28 или 55.58, тогда как 61 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSCH?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 39.08 - 55.34 и текущей цены 55.28. Многие сравнивают 2.71% и 29.16% перед размещением ордеров на 55.28 или 55.58. Изучайте ежедневные изменения цены PSCH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Health Care ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) за последний год составила 55.34. Акции заметно колебались в пределах 39.08 - 55.34, сравнение с 54.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Health Care ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Health Care ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) за год составила 39.08. Сравнение с текущими 55.28 и 39.08 - 55.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSCH?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.99 и 35.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.99
- Open
- 55.11
- Bid
- 55.28
- Ask
- 55.58
- Low
- 54.75
- High
- 55.34
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 29.16%
- Годовое изменение
- 35.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%