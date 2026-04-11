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PSCH: Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

55.28 USD 0.29 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSCH за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.75, а максимальная — 55.34.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSCH сегодня?

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) сегодня оценивается на уровне 55.28. Инструмент торгуется в пределах 54.75 - 55.34, вчерашнее закрытие составило 54.99, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Health Care ETF?

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF в настоящее время оценивается в 55.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.59% и USD. Отслеживайте движения PSCH на графике в реальном времени.

Как купить акции PSCH?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) по текущей цене 55.28. Ордера обычно размещаются около 55.28 или 55.58, тогда как 61 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSCH?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 39.08 - 55.34 и текущей цены 55.28. Многие сравнивают 2.71% и 29.16% перед размещением ордеров на 55.28 или 55.58. Изучайте ежедневные изменения цены PSCH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Health Care ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) за последний год составила 55.34. Акции заметно колебались в пределах 39.08 - 55.34, сравнение с 54.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Health Care ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Health Care ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) за год составила 39.08. Сравнение с текущими 55.28 и 39.08 - 55.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSCH?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.99 и 35.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.75 55.34
Годовой диапазон
39.08 55.34
Предыдущее закрытие
54.99
Open
55.11
Bid
55.28
Ask
55.58
Low
54.75
High
55.34
Объем
61
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
29.16%
Годовое изменение
35.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%